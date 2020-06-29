«Автодор» подписал контракт с американским центровым Дрю Гордоном

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

Гордон уже имеет опыт выступлений в Единой Лиге ВТБ — в сезоне-2017/18 он защищал цвета петербургского «Зенита», а прошлый сезон провел в польском клубе «Зелена-Гура». В 16 матчах Лиги ВТБ Гордон в среднем набирал за игру 13,3 очка, делал 8,3 подбора и совершал 2,1 передачи.

«Дрю Гордон — одно из наших ключевых приобретений. Скажу без ложной скромности, что за последние годы нам впервые удалось заполучить игрока такого уровня. Это опытный, уже состоявшийся баскетболист, который еще способен добавить в игре с учетом того стиля, который проповедует “Автодор”. Мы рассчитываем на американского центрового как на полноценного лидера и планируем строить вокруг него игру команды», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.