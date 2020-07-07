Пау Газолю — 40. Он все еще надеется сыграть на Олимпиаде
Никого перенос Токио-2020 на следующий год не расстроил сильнее.
Никого перенос Токио-2020 на следующий год не расстроил сильнее.
6 июля день рождения у Пау Газоля — баскетболиста, с которым 20 лет назад много сравнивали Андрея Кириленко.
Они родились с разницей в семь месяцев и пришли в НБА в один год из клубов с почти одинаковыми цветами. Оба стали лучшими игроками своей страны в НБА. В 2004 году они даже контракты подписали одинаковые: на шесть лет, и в каждый год сумма — с точностью до доллара одинаковая что у испанца, что у АК-47.
16 сентября 2007 года в Мадриде Пау Газоль и Андрей Кириленко оказались на одной площадке в финале чемпионата Европы. Команда одного была хозяином Евробаскета и железным фаворитом, команда другого уже достигла на турнире больше, чем могла мечтать. Дальше вы помните: «-5» за полторы минуты до конца, погоня, невероятный Джей Ар Холден и его сумасшедший бросок, золото сборной России и внезапно замолчавший хор 15-тысячной испанской толпы.
Что легко забыть — так это то, что после попадания Холдена у Испании еще оставалось время на ответ. Всего две секунды, но игроку уровня Пау Газоля этого достаточно, чтобы создать подготовленную атаку. Бросок испанца на последней секунде был космически сложным: с разворота в прыжке, через руки летящего на него Сергея Мони. Но этот мяч все равно имел отличные шансы попасть в корзину. Такие концовки бывают только в баскетболе.
К тому моменту Пау Газоль уже год как был чемпионом мира. А еще через год он играл в финале Олимпиады в Пекине против Леброна Джеймса и остальной сборной США. В 2008-м были его вторые Игры. А в этом году должны были состояться пятые. Но нет.
Пау и так уже пропустил
Пригород Барселоны Сан-Бой-де-Льобрегат и две его главные достопримечательности — Пау и Марк. Будущие чемпионы мира и НБА.
Сборная Испании выиграла два ЧМ, и на обоих лучшим игроком становился Газоль. Старший брат сделал это в 2006-м в Японии, младший — в 2019-м в Китае.
Сейчас Марк — действующий чемпион НБА в составе «Торонто» и уже вышел из тени старшего брата. А лет 10 назад говорили «Газоль» — подразумевали «Пау». Его лучшие годы прошли в «Лейкерс». Рядом с Коби Пау никогда не переставал учиться.
Они выиграли два чемпионства подряд — с тех пор прошло 9 лет, а «Лейкерс» больше не становились лучшими. Чтобы снова стать претендентом на титул, команде пришлось подписать Леброна Джеймса.
Газоль уже давно не в «Лейкерс» — сменил после этого три клуба, последним был «Милуоки». Но шоу будет продолжаться. Пока НБА занята коронавирусом и борьбой за равноправие, испанец работает. Ему 40 лет, а он и в 41 будет готов сыграть на Олимпиаде. Не сомневайтесь.