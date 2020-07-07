Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Норвич
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
20:30
Лечче
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
15Первая победа Николича
10:42 (мск), источник: Матч ТВ

Пау Газолю — 40. Он все еще надеется сыграть на Олимпиаде

Никого перенос Токио-2020 на следующий год не расстроил сильнее.

Наверх
Источник: AP 2020

6 июля день рождения у Пау Газоля — баскетболиста, с которым 20 лет назад много сравнивали Андрея Кириленко.

Они родились с разницей в семь месяцев и пришли в НБА в один год из клубов с почти одинаковыми цветами. Оба стали лучшими игроками своей страны в НБА. В 2004 году они даже контракты подписали одинаковые: на шесть лет, и в каждый год сумма — с точностью до доллара одинаковая что у испанца, что у АК-47.

16 сентября 2007 года в Мадриде Пау Газоль и Андрей Кириленко оказались на одной площадке в финале чемпионата Европы. Команда одного была хозяином Евробаскета и железным фаворитом, команда другого уже достигла на турнире больше, чем могла мечтать. Дальше вы помните: «-5» за полторы минуты до конца, погоня, невероятный Джей Ар Холден и его сумасшедший бросок, золото сборной России и внезапно замолчавший хор 15-тысячной испанской толпы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что легко забыть — так это то, что после попадания Холдена у Испании еще оставалось время на ответ. Всего две секунды, но игроку уровня Пау Газоля этого достаточно, чтобы создать подготовленную атаку. Бросок испанца на последней секунде был космически сложным: с разворота в прыжке, через руки летящего на него Сергея Мони. Но этот мяч все равно имел отличные шансы попасть в корзину. Такие концовки бывают только в баскетболе.

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому моменту Пау Газоль уже год как был чемпионом мира. А еще через год он играл в финале Олимпиады в Пекине против Леброна Джеймса и остальной сборной США. В 2008-м были его вторые Игры. А в этом году должны были состояться пятые. Но нет.

Пау и так уже пропустил из-за травмы чемпионат мира-2019, а клубный сезон-2019/20 провел без работы. В конце этого месяца могло состояться большое возвращение, и даже в 40 Пау наверняка был бы хорош в Токио. Теперь ждем еще год и гадаем, будет ли хорош в 41. Судя по соцсетям — он готов вообще всегда. Хотя вряд ли что-то слышал о пионерах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пригород Барселоны Сан-Бой-де-Льобрегат и две его главные достопримечательности — Пау и Марк. Будущие чемпионы мира и НБА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Испании выиграла два ЧМ, и на обоих лучшим игроком становился Газоль. Старший брат сделал это в 2006-м в Японии, младший — в 2019-м в Китае.

Сейчас Марк — действующий чемпион НБА в составе «Торонто» и уже вышел из тени старшего брата. А лет 10 назад говорили «Газоль» — подразумевали «Пау». Его лучшие годы прошли в «Лейкерс». Рядом с Коби Пау никогда не переставал учиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они выиграли два чемпионства подряд — с тех пор прошло 9 лет, а «Лейкерс» больше не становились лучшими. Чтобы снова стать претендентом на титул, команде пришлось подписать Леброна Джеймса.

Газоль уже давно не в «Лейкерс» — сменил после этого три клуба, последним был «Милуоки». Но шоу будет продолжаться. Пока НБА занята коронавирусом и борьбой за равноправие, испанец работает. Ему 40 лет, а он и в 41 будет готов сыграть на Олимпиаде. Не сомневайтесь.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Дагестане прошли похороны Абдулманапа Нурмагомедова. Реакция мира спорта на трагедию в семье Хабиба
«Решение за Роспотребнадзором». «Рубин» продолжает подготовку к матчу с «Оренбургом»
«Снесу башку этому болвану»: Масвидаль подерется с Усманом
18 лет назад Буре назвали лентяем, а он забил легендарный гол
Жозе Моуринью одержал 200-ю победу в чемпионате Англии
Игрок клуба НФЛ подписал самый крупный контракт в истории спорта
Порье захотел нанести Нурмагомедову первое поражение в карьере
НХЛ и профсоюз игроков договорились возобновить сезон 1 августа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь