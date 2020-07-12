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19:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Кремона» снялась с баскетбольной серии А из-за финансовых проблем

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Кремона» не примет участие в баскетбольной серии А (высший дивизион чемпионата Италии) сезона-2020/21 из-за финансовых трудностей, сообщается на сайте турнира.

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Такое решение было принято на заседании совета директоров клуба в воскресенье. Отмечается, что информация о снятии с турнира передана акционерам команды для дальнейшего поглощения баскетбольного клуба или его ликвидации.

Розыгрыш баскетбольной серии А сезона-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса. «Кремона» на момент досрочного завершения сезона занимала шестое место в регулярном чемпионате.

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