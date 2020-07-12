«Кремона» снялась с баскетбольной серии А из-за финансовых проблем
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Кремона» не примет участие в баскетбольной серии А (высший дивизион чемпионата Италии) сезона-2020/21
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. «Кремона» не примет участие в баскетбольной серии А (высший дивизион чемпионата Италии) сезона-2020/21
Такое решение было принято на заседании совета директоров клуба в воскресенье. Отмечается, что информация о снятии с турнира передана акционерам команды для дальнейшего поглощения баскетбольного клуба или его ликвидации.
Розыгрыш баскетбольной серии А сезона-2019/20 был прерван