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16:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер сборной СССР по баскетболу Обухов умер в возрасте 84 лет

ТАСС, 16 июля. Бывший главный тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Обухов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола.

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Источник: РИА "Новости"

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем любителям баскетбола в связи с этой утратой», — говорится в сообщении.

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Обухов с 1968 по 1989 год работал со сборными СССР различных возрастов, в том числе со взрослой национальной командой, которую в 1985 году привел к победе на чемпионате Европы, в 1986-м — к серебряным медалям чемпионата мира. Также под его руководством юниорские сборные СССР пять раз становились чемпионами Европы (1970, 1978, 1980, 1982, 1984), один раз — вице-чемпионами мира (1983), а юношеская сборная победила на первенстве Европы — 1973.

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