Экс-баскетболист ЦСКА Сэмми Мехия завершил карьеру

«После долгих размышлений, эмоциональных взлетов и падений я решил официально уйти из баскетбола, — написал 37-летний баскетболист из Доминиканской Республики на своей странице в Twitter. — Я так много забираю с собой. Спасибо, баскетбол. За то, что позволил мечтам ребенка сбыться».