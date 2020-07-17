Экс-баскетболист ЦСКА Сэмми Мехия завершил карьеру
Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Сэмми Мехия объявил о завершении профессиональной карьеры.
Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Сэмми Мехия объявил о завершении профессиональной карьеры.
«После долгих размышлений, эмоциональных взлетов и падений я решил официально уйти из баскетбола, — написал 37-летний баскетболист из Доминиканской Республики на своей странице в Twitter. — Я так много забираю с собой. Спасибо, баскетбол. За то, что позволил мечтам ребенка сбыться».
Мехия защищал цвета ЦСКА в сезоне-2011/12, стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Также он играл в Европе за французский «Шоле», турецкие «Банвит», «Тофаш».