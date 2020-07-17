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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-баскетболист ЦСКА Сэмми Мехия завершил карьеру

Бывший игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Сэмми Мехия объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

«После долгих размышлений, эмоциональных взлетов и падений я решил официально уйти из баскетбола, — написал 37-летний баскетболист из Доминиканской Республики на своей странице в Twitter. — Я так много забираю с собой. Спасибо, баскетбол. За то, что позволил мечтам ребенка сбыться».

Мехия защищал цвета ЦСКА в сезоне-2011/12, стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Также он играл в Европе за французский «Шоле», турецкие «Банвит», «Тофаш».

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