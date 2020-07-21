Баскетболист Сант-Рос перешел в «Панатинаикос»

Соглашение с 29-летним игроком подписано по схеме «1+1». Сант-Рос с января выступал за московский ЦСКА, форвард принял участие в 10 матчах Евролиги (5,5 очка, 2,5 подбора, 1,7 передачи), и провел две игры в Единой лиге ВТБ (6,5 очка, 3,5 подбора, 2,0 передачи).

В воскресенье ЦСКА сообщил об уходе Сант-Роса из команды. Президент армейского клуба Андрей Ватутин заявил, что прекращение сотрудничества с кубинским баскетболистом стало вынужденным решением, ЦСКА не может позволить себе дополнительные расходы «из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем».