«Локомотив-Кубань» продлил контракт с баскетболистом О’Брайантом

«Очень рад, что Джонни остается в “Локо”. К О’Брайанту был высокий интерес на рынке, но нам удалось сохранить в составе важного игрока. Он способен доминировать на площадке и в защите, и в нападении. Для этого у него есть всё, что нужно — и талант, и габариты. Очень важно, чтобы к началу подготовки он был максимально готов и прибыл в оптимальной форме. Мне кажется, что этот сезон для него может стать прорывным. Я бы очень хотел, чтобы команда с ним завоевала те титулы и трофеи, о которых мы все мечтаем, а Джонни, как игрок, проявил свои лучшие качества в предстоящем сезоне», — заявил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.