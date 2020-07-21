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16:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с баскетболистом О’Брайантом

Краснодарский «Локомотив-Кубань» продлил на один год контракт с американским форвардом Джонни О’Брайантом, сообщается на сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В прошедшем сезоне О’Брайант в среднем за игру в Кубке Европы набирал 13,8 очка, делал 5,1 подбора и 1,4 передачи, в Единой лиге ВТБ его средние показатели за матч составили 16,4 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи.

«Очень рад, что Джонни остается в “Локо”. К О’Брайанту был высокий интерес на рынке, но нам удалось сохранить в составе важного игрока. Он способен доминировать на площадке и в защите, и в нападении. Для этого у него есть всё, что нужно — и талант, и габариты. Очень важно, чтобы к началу подготовки он был максимально готов и прибыл в оптимальной форме. Мне кажется, что этот сезон для него может стать прорывным. Я бы очень хотел, чтобы команда с ним завоевала те титулы и трофеи, о которых мы все мечтаем, а Джонни, как игрок, проявил свои лучшие качества в предстоящем сезоне», — заявил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

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