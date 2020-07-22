Американский баскетболист Роберт Лоури остался в «Цмокi-Мiнск»

В прошлом сезоне Роберт Лоури был одним из лидеров «драконов» — в 16 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем по 12,9 очка, в 13 играх Кубка ФИБА-Европа — по 12,2. Он стал лучшим ассистентом минской команды, отдав больше всех результативных передач.

В это межсезонье новобранцами чемпионов Беларуси стали еще один американец Кристофер Клайберн, а также центровой сборной Латвии Клавс Чаверс. Контракты с минскими «драконами» продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский.

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Команду покинули несколько ведущих игроков. В частности, Виталий Лютыч перешел в клуб российской суперлиги «Самару», Александр Гаврилович будет играть за «Нижний Новгород», Бранко Миркович продолжит карьеру в литовском клубе «Пено Жвайгждес».