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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Американский баскетболист Роберт Лоури остался в «Цмокi-Мiнск»

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Роберт Лоури продлил контракт с «Цмокi-Мiнск» еще на один сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В прошлом сезоне Роберт Лоури был одним из лидеров «драконов» — в 16 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем по 12,9 очка, в 13 играх Кубка ФИБА-Европа — по 12,2. Он стал лучшим ассистентом минской команды, отдав больше всех результативных передач.

В это межсезонье новобранцами чемпионов Беларуси стали еще один американец Кристофер Клайберн, а также центровой сборной Латвии Клавс Чаверс. Контракты с минскими «драконами» продлили белорусские баскетболисты Владимир Веремеенко, Алексей Тростенецкий, Евгений Белянков и Андрей Стабровский.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команду покинули несколько ведущих игроков. В частности, Виталий Лютыч перешел в клуб российской суперлиги «Самару», Александр Гаврилович будет играть за «Нижний Новгород», Бранко Миркович продолжит карьеру в литовском клубе «Пено Жвайгждес».

Стартовый матч нового сезона Единой лиги ВТБ баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 23 сентября в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». В первом домашнем поединке подопечные Ростислава Вергуна 4 октября примут красноярский «Енисей». В регулярном чемпионате примут участие 13 клубов, затем 8 лучших продолжат борьбу за награды в матчах плей-офф.

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