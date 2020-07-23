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13:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский баскетболист Джонсон перешел в «Енисей»

Американский разыгрывающий защитник Керрон Джонсон стал баскетболистом «Енисея», сообщается на сайте красноярской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Прошлый сезон Джонсон провел в составе румынского клуба «Клуж-Напока». В Кубке FIBA Europe 29-летний игрок вышел на паркет в 16 играх и проводил на площадке по 28,3 минуты, его средняя статистика за игру — 10,7 очка, 5,3 передачи, 3,3 подбора и 1,3 перехвата.

Ранее он выступал за немецкий «Людвигсбург», французский «Руан», польский клуб «Домброва-Гурнича», итальянскую «Пистою», израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

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