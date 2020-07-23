Американский баскетболист Джонсон перешел в «Енисей»

Прошлый сезон Джонсон провел в составе румынского клуба «Клуж-Напока». В Кубке FIBA Europe 29-летний игрок вышел на паркет в 16 играх и проводил на площадке по 28,3 минуты, его средняя статистика за игру — 10,7 очка, 5,3 передачи, 3,3 подбора и 1,3 перехвата.