Американский баскетболист Джонсон перешел в «Енисей»
Американский разыгрывающий защитник Керрон Джонсон стал баскетболистом «Енисея», сообщается на сайте красноярской команды.
Американский разыгрывающий защитник Керрон Джонсон стал баскетболистом «Енисея», сообщается на сайте красноярской команды.
Прошлый сезон Джонсон провел в составе румынского клуба «Клуж-Напока». В Кубке FIBA Europe 29-летний игрок вышел на паркет в 16 играх и проводил на площадке по 28,3 минуты, его средняя статистика за игру — 10,7 очка, 5,3 передачи, 3,3 подбора и 1,3 перехвата.
Ранее он выступал за немецкий «Людвигсбург», французский «Руан», польский клуб «Домброва-Гурнича», итальянскую «Пистою», израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).