Защитник Жбанов продолжит карьеру в УНИКСе

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в субботу стало известно, что «Нижний Новгород» и Жбанов приняли решение о досрочном расторжении контракта.

«Атакующий защитник Георгий Жбанов продолжит карьеру в Казани. БК УНИКС и баскетболист подписали контракт по системе «1+1», — говорится в сообщении.