Защитник Жбанов продолжит карьеру в УНИКСе
Защитник Георгий Жбанов пополнил состав казанского УНИКСа, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Защитник Георгий Жбанов пополнил состав казанского УНИКСа, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.
Ранее в субботу стало известно, что «Нижний Новгород» и Жбанов приняли решение о досрочном расторжении контракта.
«Атакующий защитник Георгий Жбанов продолжит карьеру в Казани. БК УНИКС и баскетболист подписали контракт по системе «1+1», — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел в Единой Лиге ВТБ 14 матчей, набирая в среднем за игру 3,1 очка и делая 1,4 подбора и 0,4 передачи.