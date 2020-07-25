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18:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Жбанов продолжит карьеру в УНИКСе

Защитник Георгий Жбанов пополнил состав казанского УНИКСа, сообщается на официальном сайте баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее в субботу стало известно, что «Нижний Новгород» и Жбанов приняли решение о досрочном расторжении контракта.

«Атакующий защитник Георгий Жбанов продолжит карьеру в Казани. БК УНИКС и баскетболист подписали контракт по системе «1+1», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 22-летний игрок провел в Единой Лиге ВТБ 14 матчей, набирая в среднем за игру 3,1 очка и делая 1,4 подбора и 0,4 передачи.

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