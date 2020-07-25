Американский защитник Нейт Уолтерс подписал контракт с УНИКСом

Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Уолтерс выступал в составе «Маккаби» (Тель Авив). В национальном чемпионате защитник набирал в среднем за игру 7,7 очка и делал 1,5 подбора и 3 результативные передачи.