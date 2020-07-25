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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский защитник Нейт Уолтерс подписал контракт с УНИКСом

Американский защитник Нейт Уолтерс подписал контракт с баскетбольным клубом УНИКС, сообщается на сайте казанской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Уолтерс выступал в составе «Маккаби» (Тель Авив). В национальном чемпионате защитник набирал в среднем за игру 7,7 очка и делал 1,5 подбора и 3 результативные передачи.

Уолтерс имеет опыт выступления в НБА, он защищал цвет «Нью Орлеана», «Милуоки» и «Юты». Помимо клубов НБА, Уолтерс играл за турецкий «Бешикташ», литовский «Жальгирис» и сербскую «Црвену Звезду».

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