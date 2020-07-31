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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист Джереми Эванс покидает «Химки»

Американский центровой Джереми Эванс покидает «Химки» в связи с окончанием контракта, сообщается на сайте подмосковного баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Эванс, который провел в минувшем сезоне за «Химки» 35 матчей, в январе получил травму и с тех пор не выступал за подмосковную команду.

Днем ранее «Химки» объявили о подписании контракта с американским центровым Грегом Монро, выступавшим с 2010 по 2019 год в НБА.

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