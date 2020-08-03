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15:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболист Энтони Гилл покинул «Химки»

Американский форвард Энтони Гилл покинул «Химки» по истечении срока контракта, сообщается на сайте подмосковного баскетбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гилл выступал за «Химки» с 2017 года. «Желаем игроку карьерных успехов, а его замечательной дружной семье благополучия, Увидимся на площадке», — говорится в сообщении.

В сезоне-2019/20 27-летний Гилл сыграл за «Химки» 25 матчей в Евролиге, в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 1,2 передачи. В Единой лиге ВТБ его средняя статистика — 11,2 очка, 4,5 подбора и 0,8 передачи в 13 встречах.

Сезон-2019/20 в Евролиге и Единой лиге ВТБ был завершен досрочно из-за коронавируса.

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