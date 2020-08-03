Баскетболист Энтони Гилл покинул «Химки»
Американский форвард Энтони Гилл покинул «Химки» по истечении срока контракта, сообщается на сайте подмосковного баскетбольного клуба.
Американский форвард Энтони Гилл покинул «Химки» по истечении срока контракта, сообщается на сайте подмосковного баскетбольного клуба.
Гилл выступал за «Химки» с 2017 года. «Желаем игроку карьерных успехов, а его замечательной дружной семье благополучия, Увидимся на площадке», — говорится в сообщении.
В сезоне-2019/20 27-летний Гилл сыграл за «Химки» 25 матчей в Евролиге, в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 4,5 подбора и отдавал 1,2 передачи. В Единой лиге ВТБ его средняя статистика — 11,2 очка, 4,5 подбора и 0,8 передачи в 13 встречах.
Сезон-2019/20 в Евролиге и Единой лиге ВТБ был завершен досрочно