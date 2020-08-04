«Химки» объявили об уходе из команды Томаса Робинсона

Робинсон присоединился к «Химкам» в феврале этого года. Ранее 29-летний американец выступал за подмосковную команду в сезоне-2017/18.

В минувшем сезоне Робинсон провел за «Химки» два матча в Единой лиге ВТБ, в среднем за игру набирал 8 очков, совершал 3 подбора и отдавал 1 передачу. В четырех встречах регулярного чемпионата Евролиги средняя статистика центрового выглядит так: 4,3 очка, 3,3 подбора и 0,5 передачи.