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10:06 (мск), источник: Матч ТВ

«Мы видели: эта команда — особенная и далеко пойдет». Кириленко и Блатт вспоминают бронзу Олимпиады-2012

Ровно восемь лет назад — 12 августа 2012 года — сборная России по баскетболу выиграла первую олимпийскую медаль в своей истории.

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Источник: РИА "Новости"

Это было волшебное время.

С Дэвидом Блаттом сборная России стала чемпионом Европы-2007, на год раньше футбольной команды доказав болельщикам, что невозможного не существует.

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Мы до такой степени привыкли ждать максимума, что даже бронзу Евробаскета-2011 воспринимали как разочарование. Третье место в Литве не дало нам прямого попадания на Олимпиаду в Лондон (нужно было хотя бы второе), и пришлось отбираться через дополнительную квалификацию в Венесуэле. Ехать на другой континент, почти в противоположный часовой пояс, за три недели до Олимпиады — тогда это казалось убийством функциональной подготовки и почти гарантированным провалом в Лондоне. Вывести команду на два пика физической формы в течение месяца — космическая задача.

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Но Блатт и тренер по физподготовке Георгий Артемьев справились.

— 12 августа, восемь лет назад. Какие приятные воспоминания! Та бронза, первая для сборной России на Олимпиадах, была особенным событием для баскетбола в стране, да и вообще для спорта. Я был рад стать его частью бок о бок с другими людьми, работавшими в сборной России. Давайте я расскажу о двух вещах, которые запомнились мне больше всего, — рассказал Блатт в интервью «Матч ТВ». — Во-первых, олимпийская квалификация — это было счастье для нас. В Венесуэле был очень непростой турнир: 12 команд, каждая из которых входила в число сильнейших у себя на континенте. И сборная России стала лучшей среди этих 12. Готовясь к турниру в Венесуэле, мы уже готовились к Лондону. И, выиграв квалификацию, просто продолжили работу уже с набранным темпом. Участие в отборе привело нас в отличную форму перед самой Олимпиадой.

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Во-вторых, до сих пор отлично помню, как на командных ужинах мы сидели за столом с Димой Шакулиным, Сергеем Жармухамедовым и Гошей Артемьевым. Обсуждали увиденное на тренировке. И почти всегда это были одни и те же мысли: «Ух ты, эти ребята настолько преданы делу и настолько связаны друг с другом… Эта команда — особенная, и она на многое способна». Мы уже тогда понимали, что зайдем далеко. Не знали, что настолько далеко — такое вообще трудно загадывать. Но в той сборной России было потрясающее чувство сплоченности. Ребята в каждом матче сражались все вместе. И когда у вас помимо отличных игроков с отличным отношением есть вот такое единство — вы превращаетесь в команду, которую очень трудно победить.

— В Лондон мы ехали с хорошими ожиданиями, — вспоминает главный игрок той сборной России, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко. — На тот момент у нас сформировался очень приличный состав. Хорошая комбинация из уже опытных игроков: я, Витя Хряпа, Сергей Моня, Виталик Фридзон. Ребята среднего возраста — Тимофей Мозгов, Саша Каун. И ряд молодых игроков — тому же Лехе Шведу было 23. Сложился очень хороший коллектив как по спортивной составляющей, так и по части «химии». Поэтому был убежден, что едем в Лондон выходить из группы и играть в плей-офф. Как там сложилось бы дальше — сложно было планировать. Но к тому моменту сборная России уже избавилась от комплекса четвертьфиналов, в которых раньше регулярно уступала. И когда мы попали в ¼ финала лондонских Игр на сборную Литвы, была хорошая уверенность, что победим и пройдем в полуфинал. Ну, а внутри четверки — это уже лотерея. Если оставить за скобками американцев, каждый мог обыграть каждого.

В Лондоне сборная России получила идеальный календарь, начав с крупной победы над хозяевами. 35 из 95 очков набрал Кириленко. Потом — еще одна уверенная победа, над Китаем. Победили двух аутсайдеров группы — значит, уже не провалились, как в Пекине-2008. А потом начались очень сильные соперники.

С Бразилией наши играли уже фактически в роли участника плей-офф и вроде бы имели право на ошибку. Южноамериканцы с кучей звезд НБА — Андерсон Варежао, Нене, Леандро Барбоза — выглядели уж точно не слабее России. В концовке мы проигрывали, но за 4 секунды Виталий Фридзон забил самый невероятный мяч всей Олимпиады — из угла в падении после подсечки от Барбозы. Когда смотрим сейчас — кажется: так не бывает. Но в эпоху Блатта сборная России творила похожие чудеса примерно на каждом турнире.

Потом была еще более великая победа — над Испанией. Ее героем вместе с Фридзоном (24 очка) стал Антон Понкрашов (14 очков и 11 передач). В этом и состояла главная сила сборной России: в каждом матче невозможно было угадать, от кого ждать главной угрозы.
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Условно говоря, были Кириленко, Хряпа — но закрытие их соперниками не означало решение проблем. АК-47 в той игре из восьми бросков с игры попал только два, а после первой четверти мы безнадежно горели действующим чемпионам мира — «-17».

Два Газоля, Кальдерон, Наварро и Родригес мстили за проигранный финал ЧЕ-2007 и не представляли, что этот матч может закончиться как-то иначе.

Фридзон и Понкрашов доказали: может.

Испанцы в последнем матче группы схитрили: не стали упираться с Бразилией и отдали ей второе место, а сами стали третьими. Зачем? Чтобы не попасть на США раньше финала.

В итоге команда Газолей оказалась с Россией в одной половине сетки, и в полуфинале соперники встретились снова. До этого Россия победила Литву в четвертьфинале.

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— В последние 15 лет Испания наравне со сборной США входила в топ-2 сильнейших команд мира. За редкими исключениями именно эти две команды играли в финалах всех крупнейших мировых турниров. У испанцев тогда было великолепное поколение игроков во главе с Пау Газолем, и, конечно, они считались фаворитами нашей группы. Для сборной России игра сначала складывалась неудачно. Но потом выход Антона Понкрашова, его пара бросков и удачных моментов дали нам толчок, чтобы вырвать победу. Тот результат обеспечил нам первое место в группе и выгодную сетку в плей-офф. В четвертьфинале мы с первого места попали на Литву, с которой традиционно играли хорошо.
Андрей Кириленко

А вот в полуфинале все было наоборот: изначально у нас все получалось. Правда, кроме меня лично — это была моя самая плохая игра на турнире. Вели к перерыву «+11», уверенно защищались, но во второй половине дали испанцам поднять голову. А с соперниками такого уровня нельзя это допускать. К сожалению, в концовке уступили.

— О полуфинале с Испанией нужно знать две вещи. Никто не думал, что мы победим ее в группе, но мы это сделали. И стали первыми в группе именно благодаря этому. Наверное, это их пробудило. Как и наша победа над ними в финале Евробаскета-2007 в Мадриде — ведь состав спустя пять лет хорошо сохранился. И второе. К большому перерыву мы вели со счетом 31:20. Пропустить 20 очков за половину матча — это следствие очень хорошей защиты. Я верил, что мы сможем сохранить этот уровень обороны. Что нам действительно было нужно — так это поднять уровень в атаке. Еще один важный момент. Андрей Кириленко играл два последних матча с травмой. Мы бы поняли, если бы он вообще не вышел на площадку. Но он вышел — и по-прежнему отдавал максимум и делал для нас очень много. Но полуфинал был не лучшей его игрой. К тому же Кальдерон забил четыре трехочковых в одной только второй половине. Окей, такое случается, но все же не каждый день.
Дэвид Блатт
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Нашим так и не довелось сыграть с дрим-тим. Зато получилось угостить Коби Брайанта фаст-фудом. Путешествие Виктора Хряпы к столу одинокого 5-кратного чемпиона НБА было самым ярким достижением сборной России на Олимпиаде. До тех пор, пока не выиграли бронзу. Хорошо все-таки, что выиграли.

— Очень понравилась эта игра, одна из лучших в исполнении сборной России именно как команды. Такой собранности в концовке я давно не видел. Все были вместе, помогали друг другу, пластались по паркету. И, конечно, это была феноменальная игра Алексея Шведа (25 очков. — «Матч ТВ»). Именно в том матче он сделал шаг из юношеского баскетбола в настоящий взрослый — хотя к тому моменту уже имел на руках контракт НБА. Бронзовый матч в Лондоне закрепил Шведа в статусе лидера сборной, который может «тащить» всех и решать исход таких серьезных концовок.
Андрей Кириленко
— Когда все преданы делу, играют, отдавая все силы, когда вы каждый день отдаетесь работе и делаете правильные вещи, то рано или поздно увидите результат. Игру за бронзу Лондона я недавно пересматривал. Вы же помните, кто был нашими соперниками? Олимпийские чемпионы Скола, Жинобили, Приджиони, Ночиони, Дельфино… Это был матч двух очень сильных команд — и баскетбол получился соответствующего уровня. Мы были немного лучше — подчеркну, немного. Это сказалось в концовке — как и великолепная игра Алексея Шведа. Для него это был особенный матч и особенный турнир. Да и вся сборная России здорово сыграла с Аргентиной — эмоционально и соревновательно. Еще до той игры я знал, что она станет для меня последней в качестве главного тренера сборной России. Ее исход ничего не мог изменить: я понимал, что пришло время уйти. Я отдал лучшее, что мог дать российскому баскетболу за семь лет. И получил назад от него столько, сколько не мог представить. Нужно было освободить место для других — и дать себе шанс сконцентрироваться на клубной работе, чтобы иметь возможность работать не круглый год. Когда ты работаешь и в клубе, и в сборной — это отнимает много сил и эмоций. Я просто не успевал восстанавливаться перед новым сезоном. Но из сборной России уходил с легким сердцем. И с признательностью тренерам, игрокам и всем сотрудникам, с кем мы трудились вместе в эти годы.
Дэвид Блатт

Блатт и Кириленко — два главных человека, с которыми связаны два главных события для российского мужского баскетбола в XXI веке. Золото Евробаскета-2017, первое за 22 года, и вообще первая олимпийская медаль для сборной России. А на вопрос, что из этого важнее, отвечают похоже, но все-таки по-разному.

— Оба этих успеха в равной степени важны. Но поставлю бронзу Лондона на полпроцента выше. Все-таки Олимпиада — это главное соревнование в жизни любого баскетболиста. Мне посчастливилось быть на трех Играх. И если на двух наша команда славы не снискала, то добыть первую в истории сборной России олимпийскую медаль было очень круто. Аргентинцы — олимпийские чемпионы-2004, сохранившие многих лидеров и восемь лет спустя: Жинобили, Скола, Оберто, Дельфино… Украсть у них эту бронзу в Лондоне дорогого стоило.
Андрей Кириленко
— Любовь и красота не терпят сравнений. Обе эти медали ценны по-своему, и поставить какую-то одну выше — означает принизить заслуги тех, кто помогал добывать другую. Испытываю большую радость и благодарность в адрес игроков и штаба сборной, с которыми работал. И это многие еще забывают бронзу Евробаскета-2011 в Литве. Но ведь там мы были просто великолепны! Шли с балансом 9−0, пока не встретились в полуфинале с французами. У них был отличный состав: Паркер, Батюм, Ноа… Но и мы тоже были прекрасной командой! Кириленко, Хряпа, Фридзон, Моня, Быков, Хвостов, Понкрашов, Мозгов, Швед. С 2006-го по 2012-й у нас было несколько отличных команд с отличными игроками. Весь мой опыт в сборной России — это яркая часть моей тренерской карьеры.
Дэвид Блатт

Антон Соломин

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