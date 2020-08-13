«Мы видели: эта команда — особенная и далеко пойдет». Кириленко и Блатт вспоминают бронзу Олимпиады-2012

Источник: РИА "Новости"

Это было волшебное время.

С Дэвидом Блаттом сборная России стала чемпионом Европы-2007, на год раньше футбольной команды доказав болельщикам, что невозможного не существует.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Xw19zoudLV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Xw19zoudLV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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Sergey Monya (@frulia12)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-04-06T12:24:11+00:00">6 Апр 2013 в 5:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мы до такой степени привыкли ждать максимума, что даже бронзу Евробаскета-2011 воспринимали как разочарование. Третье место в Литве не дало нам прямого попадания на Олимпиаду в Лондон (нужно было хотя бы второе), и пришлось отбираться через дополнительную квалификацию в Венесуэле. Ехать на другой континент, почти в противоположный часовой пояс, за три недели до Олимпиады — тогда это казалось убийством функциональной подготовки и почти гарантированным провалом в Лондоне. Вывести команду на два пика физической формы в течение месяца — космическая задача.

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Но Блатт и тренер по физподготовке Георгий Артемьев справились.

— 12 августа, восемь лет назад. Какие приятные воспоминания! Та бронза, первая для сборной России на Олимпиадах, была особенным событием для баскетбола в стране, да и вообще для спорта. Я был рад стать его частью бок о бок с другими людьми, работавшими в сборной России. Давайте я расскажу о двух вещах, которые запомнились мне больше всего, — рассказал Блатт в интервью «Матч ТВ». — Во-первых, олимпийская квалификация — это было счастье для нас. В Венесуэле был очень непростой турнир: 12 команд, каждая из которых входила в число сильнейших у себя на континенте. И сборная России стала лучшей среди этих 12. Готовясь к турниру в Венесуэле, мы уже готовились к Лондону. И, выиграв квалификацию, просто продолжили работу уже с набранным темпом. Участие в отборе привело нас в отличную форму перед самой Олимпиадой.

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Во-вторых, до сих пор отлично помню, как на командных ужинах мы сидели за столом с Димой Шакулиным, Сергеем Жармухамедовым и Гошей Артемьевым. Обсуждали увиденное на тренировке. И почти всегда это были одни и те же мысли: «Ух ты, эти ребята настолько преданы делу и настолько связаны друг с другом… Эта команда — особенная, и она на многое способна». Мы уже тогда понимали, что зайдем далеко. Не знали, что настолько далеко — такое вообще трудно загадывать. Но в той сборной России было потрясающее чувство сплоченности. Ребята в каждом матче сражались все вместе. И когда у вас помимо отличных игроков с отличным отношением есть вот такое единство — вы превращаетесь в команду, которую очень трудно победить.

— В Лондон мы ехали с хорошими ожиданиями, — вспоминает главный игрок той сборной России, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко. — На тот момент у нас сформировался очень приличный состав. Хорошая комбинация из уже опытных игроков: я, Витя Хряпа, Сергей Моня, Виталик Фридзон. Ребята среднего возраста — Тимофей Мозгов, Саша Каун. И ряд молодых игроков — тому же Лехе Шведу было 23. Сложился очень хороший коллектив как по спортивной составляющей, так и по части «химии». Поэтому был убежден, что едем в Лондон выходить из группы и играть в плей-офф. Как там сложилось бы дальше — сложно было планировать. Но к тому моменту сборная России уже избавилась от комплекса четвертьфиналов, в которых раньше регулярно уступала. И когда мы попали в ¼ финала лондонских Игр на сборную Литвы, была хорошая уверенность, что победим и пройдем в полуфинал. Ну, а внутри четверки — это уже лотерея. Если оставить за скобками американцев, каждый мог обыграть каждого.

В Лондоне сборная России получила идеальный календарь, начав с крупной победы над хозяевами. 35 из 95 очков набрал Кириленко. Потом — еще одна уверенная победа, над Китаем. Победили двух аутсайдеров группы — значит, уже не провалились, как в Пекине-2008. А потом начались очень сильные соперники.

С Бразилией наши играли уже фактически в роли участника плей-офф и вроде бы имели право на ошибку. Южноамериканцы с кучей звезд НБА — Андерсон Варежао, Нене, Леандро Барбоза — выглядели уж точно не слабее России. В концовке мы проигрывали, но за 4 секунды Виталий Фридзон забил самый невероятный мяч всей Олимпиады — из угла в падении после подсечки от Барбозы. Когда смотрим сейчас — кажется: так не бывает. Но в эпоху Блатта сборная России творила похожие чудеса примерно на каждом турнире.

Потом была еще более великая победа — над Испанией. Ее героем вместе с Фридзоном (24 очка) стал Антон Понкрашов (14 очков и 11 передач). В этом и состояла главная сила сборной России: в каждом матче невозможно было угадать, от кого ждать главной угрозы.

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Условно говоря, были Кириленко, Хряпа — но закрытие их соперниками не означало решение проблем. АК-47 в той игре из восьми бросков с игры попал только два, а после первой четверти мы безнадежно горели действующим чемпионам мира — «-17».

Два Газоля, Кальдерон, Наварро и Родригес мстили за проигранный финал ЧЕ-2007 и не представляли, что этот матч может закончиться как-то иначе.

Фридзон и Понкрашов доказали: может.

Испанцы в последнем матче группы схитрили: не стали упираться с Бразилией и отдали ей второе место, а сами стали третьими. Зачем? Чтобы не попасть на США раньше финала.

В итоге команда Газолей оказалась с Россией в одной половине сетки, и в полуфинале соперники встретились снова. До этого Россия победила Литву в четвертьфинале.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Xw4LM8OdNd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Xw4LM8OdNd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Xw4LM8OdNd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сергей Моня? Sergey Monya (@frulia12)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-04-06T12:43:30+00:00">6 Апр 2013 в 5:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В последние 15 лет Испания наравне со сборной США входила в топ-2 сильнейших команд мира. За редкими исключениями именно эти две команды играли в финалах всех крупнейших мировых турниров. У испанцев тогда было великолепное поколение игроков во главе с Пау Газолем, и, конечно, они считались фаворитами нашей группы. Для сборной России игра сначала складывалась неудачно. Но потом выход Антона Понкрашова, его пара бросков и удачных моментов дали нам толчок, чтобы вырвать победу. Тот результат обеспечил нам первое место в группе и выгодную сетку в плей-офф. В четвертьфинале мы с первого места попали на Литву, с которой традиционно играли хорошо. Андрей Кириленко

А вот в полуфинале все было наоборот: изначально у нас все получалось. Правда, кроме меня лично — это была моя самая плохая игра на турнире. Вели к перерыву «+11», уверенно защищались, но во второй половине дали испанцам поднять голову. А с соперниками такого уровня нельзя это допускать. К сожалению, в концовке уступили.

— О полуфинале с Испанией нужно знать две вещи. Никто не думал, что мы победим ее в группе, но мы это сделали. И стали первыми в группе именно благодаря этому. Наверное, это их пробудило. Как и наша победа над ними в финале Евробаскета-2007 в Мадриде — ведь состав спустя пять лет хорошо сохранился. И второе. К большому перерыву мы вели со счетом 31:20. Пропустить 20 очков за половину матча — это следствие очень хорошей защиты. Я верил, что мы сможем сохранить этот уровень обороны. Что нам действительно было нужно — так это поднять уровень в атаке. Еще один важный момент. Андрей Кириленко играл два последних матча с травмой. Мы бы поняли, если бы он вообще не вышел на площадку. Но он вышел — и по-прежнему отдавал максимум и делал для нас очень много. Но полуфинал был не лучшей его игрой. К тому же Кальдерон забил четыре трехочковых в одной только второй половине. Окей, такое случается, но все же не каждый день. Дэвид Блатт

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/grFAzzudJs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/grFAzzudJs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/grFAzzudJs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сергей Моня? Sergey Monya (@frulia12)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2013-11-13T23:22:47+00:00">13 Ноя 2013 в 3:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Нашим так и не довелось сыграть с дрим-тим. Зато получилось угостить Коби Брайанта фаст-фудом. Путешествие Виктора Хряпы к столу одинокого 5-кратного чемпиона НБА было самым ярким достижением сборной России на Олимпиаде. До тех пор, пока не выиграли бронзу. Хорошо все-таки, что выиграли.

— Очень понравилась эта игра, одна из лучших в исполнении сборной России именно как команды. Такой собранности в концовке я давно не видел. Все были вместе, помогали друг другу, пластались по паркету. И, конечно, это была феноменальная игра Алексея Шведа (25 очков. — «Матч ТВ»). Именно в том матче он сделал шаг из юношеского баскетбола в настоящий взрослый — хотя к тому моменту уже имел на руках контракт НБА. Бронзовый матч в Лондоне закрепил Шведа в статусе лидера сборной, который может «тащить» всех и решать исход таких серьезных концовок. Андрей Кириленко

— Когда все преданы делу, играют, отдавая все силы, когда вы каждый день отдаетесь работе и делаете правильные вещи, то рано или поздно увидите результат. Игру за бронзу Лондона я недавно пересматривал. Вы же помните, кто был нашими соперниками? Олимпийские чемпионы Скола, Жинобили, Приджиони, Ночиони, Дельфино… Это был матч двух очень сильных команд — и баскетбол получился соответствующего уровня. Мы были немного лучше — подчеркну, немного. Это сказалось в концовке — как и великолепная игра Алексея Шведа. Для него это был особенный матч и особенный турнир. Да и вся сборная России здорово сыграла с Аргентиной — эмоционально и соревновательно. Еще до той игры я знал, что она станет для меня последней в качестве главного тренера сборной России. Ее исход ничего не мог изменить: я понимал, что пришло время уйти. Я отдал лучшее, что мог дать российскому баскетболу за семь лет. И получил назад от него столько, сколько не мог представить. Нужно было освободить место для других — и дать себе шанс сконцентрироваться на клубной работе, чтобы иметь возможность работать не круглый год. Когда ты работаешь и в клубе, и в сборной — это отнимает много сил и эмоций. Я просто не успевал восстанавливаться перед новым сезоном. Но из сборной России уходил с легким сердцем. И с признательностью тренерам, игрокам и всем сотрудникам, с кем мы трудились вместе в эти годы. Дэвид Блатт

Блатт и Кириленко — два главных человека, с которыми связаны два главных события для российского мужского баскетбола в XXI веке. Золото Евробаскета-2017, первое за 22 года, и вообще первая олимпийская медаль для сборной России. А на вопрос, что из этого важнее, отвечают похоже, но все-таки по-разному.

— Оба этих успеха в равной степени важны. Но поставлю бронзу Лондона на полпроцента выше. Все-таки Олимпиада — это главное соревнование в жизни любого баскетболиста. Мне посчастливилось быть на трех Играх. И если на двух наша команда славы не снискала, то добыть первую в истории сборной России олимпийскую медаль было очень круто. Аргентинцы — олимпийские чемпионы-2004, сохранившие многих лидеров и восемь лет спустя: Жинобили, Скола, Оберто, Дельфино… Украсть у них эту бронзу в Лондоне дорогого стоило. Андрей Кириленко

— Любовь и красота не терпят сравнений. Обе эти медали ценны по-своему, и поставить какую-то одну выше — означает принизить заслуги тех, кто помогал добывать другую. Испытываю большую радость и благодарность в адрес игроков и штаба сборной, с которыми работал. И это многие еще забывают бронзу Евробаскета-2011 в Литве. Но ведь там мы были просто великолепны! Шли с балансом 9−0, пока не встретились в полуфинале с французами. У них был отличный состав: Паркер, Батюм, Ноа… Но и мы тоже были прекрасной командой! Кириленко, Хряпа, Фридзон, Моня, Быков, Хвостов, Понкрашов, Мозгов, Швед. С 2006-го по 2012-й у нас было несколько отличных команд с отличными игроками. Весь мой опыт в сборной России — это яркая часть моей тренерской карьеры. Дэвид Блатт