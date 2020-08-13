«Мы видели: эта команда — особенная и далеко пойдет». Кириленко и Блатт вспоминают бронзу Олимпиады-2012
Ровно восемь лет назад — 12 августа 2012 года — сборная России по баскетболу выиграла первую олимпийскую медаль в своей истории.
Ровно восемь лет назад — 12 августа 2012 года — сборная России по баскетболу выиграла первую олимпийскую медаль в своей истории.
Это было волшебное время.
С Дэвидом Блаттом сборная России стала чемпионом Европы-2007, на год раньше футбольной команды доказав болельщикам, что невозможного не существует.
Мы до такой степени привыкли ждать максимума, что даже бронзу Евробаскета-2011 воспринимали как разочарование. Третье место в Литве не дало нам прямого попадания на Олимпиаду в Лондон (нужно было хотя бы второе), и пришлось отбираться через дополнительную квалификацию в Венесуэле. Ехать на другой континент, почти в противоположный часовой пояс, за три недели до Олимпиады — тогда это казалось убийством функциональной подготовки и почти гарантированным провалом в Лондоне. Вывести команду на два пика физической формы в течение месяца — космическая задача.
Но Блатт и тренер по физподготовке Георгий Артемьев справились.
— 12 августа, восемь лет назад. Какие приятные воспоминания! Та бронза, первая для сборной России на Олимпиадах, была особенным событием для баскетбола в стране, да и вообще для спорта. Я был рад стать его частью бок о бок с другими людьми, работавшими в сборной России. Давайте я расскажу о двух вещах, которые запомнились мне больше всего, — рассказал Блатт в интервью «Матч ТВ». —
— В Лондон мы ехали с хорошими ожиданиями, — вспоминает главный игрок той сборной России, а сейчас президент РФБ Андрей Кириленко. — На тот момент у нас сформировался очень приличный состав. Хорошая комбинация из уже опытных игроков: я, Витя Хряпа, Сергей Моня, Виталик Фридзон. Ребята среднего возраста — Тимофей Мозгов, Саша Каун. И ряд молодых игроков — тому же Лехе Шведу было 23. Сложился очень хороший коллектив как по спортивной составляющей, так и по части «химии». Поэтому был убежден, что едем в Лондон выходить из группы и играть в
С Бразилией наши играли уже фактически в роли участника
Условно говоря, были Кириленко, Хряпа — но закрытие их соперниками не означало решение проблем. АК-47 в той игре из восьми бросков с игры попал только два, а после первой четверти мы безнадежно горели действующим чемпионам мира — «-17».
Два Газоля, Кальдерон, Наварро и Родригес мстили за проигранный финал ЧЕ-2007 и не представляли, что этот матч может закончиться
Фридзон и Понкрашов доказали: может.
Испанцы в последнем матче группы схитрили: не стали упираться с Бразилией и отдали ей второе место, а сами стали третьими. Зачем? Чтобы не попасть на США раньше финала.
В итоге команда Газолей оказалась с Россией в одной половине сетки, и в полуфинале соперники встретились снова. До этого Россия победила Литву в четвертьфинале.
— В последние 15 лет Испания наравне со сборной США входила в топ-2 сильнейших команд мира. За редкими исключениями именно эти две команды играли в финалах всех крупнейших мировых турниров. У испанцев тогда было великолепное поколение игроков во главе с Пау Газолем, и, конечно, они считались фаворитами нашей группы. Для сборной России игра сначала складывалась неудачно. Но потом выход Антона Понкрашова, его пара бросков и удачных моментов дали нам толчок, чтобы вырвать победу. Тот результат обеспечил нам первое место в группе и выгодную сетку в
плей-офф.В четвертьфинале мы с первого места попали на Литву, с которой традиционно играли хорошо.
А вот в полуфинале все было наоборот: изначально у нас все получалось. Правда, кроме меня лично — это была моя самая плохая игра на турнире. Вели к перерыву «+11», уверенно защищались, но во второй половине дали испанцам поднять голову. А с соперниками такого уровня нельзя это допускать. К сожалению, в концовке уступили.
— О полуфинале с Испанией нужно знать две вещи. Никто не думал, что мы победим ее в группе, но мы это сделали. И стали первыми в группе именно благодаря этому. Наверное, это их пробудило. Как и наша победа над ними в финале Евробаскета-2007 в Мадриде — ведь состав спустя пять лет хорошо сохранился. И второе. К большому перерыву мы вели со счетом 31:20. Пропустить 20 очков за половину матча — это следствие очень хорошей защиты. Я верил, что мы сможем сохранить этот уровень обороны. Что нам действительно было нужно — так это поднять уровень в атаке. Еще один важный момент. Андрей Кириленко играл два последних матча с травмой. Мы бы поняли, если бы он вообще не вышел на площадку. Но он вышел — и
по-прежнемуотдавал максимум и делал для нас очень много. Но полуфинал был не лучшей его игрой. К тому же Кальдерон забил четыре трехочковых в одной только второй половине. Окей, такое случается, но все же не каждый день.
Нашим так и не довелось сыграть с
— Очень понравилась эта игра, одна из лучших в исполнении сборной России именно как команды. Такой собранности в концовке я давно не видел. Все были вместе, помогали друг другу, пластались по паркету. И, конечно, это была феноменальная игра Алексея Шведа (25 очков. — «Матч ТВ»). Именно в том матче он сделал шаг из юношеского баскетбола в настоящий взрослый — хотя к тому моменту уже имел на руках контракт НБА. Бронзовый матч в Лондоне закрепил Шведа в статусе лидера сборной, который может «тащить» всех и решать исход таких серьезных концовок.
— Когда все преданы делу, играют, отдавая все силы, когда вы каждый день отдаетесь работе и делаете правильные вещи, то рано или поздно увидите результат. Игру за бронзу Лондона я недавно пересматривал. Вы же помните, кто был нашими соперниками? Олимпийские чемпионы Скола, Жинобили, Приджиони, Ночиони, Дельфино… Это был матч двух очень сильных команд — и баскетбол получился соответствующего уровня. Мы были немного лучше — подчеркну, немного. Это сказалось в концовке — как и великолепная игра Алексея Шведа. Для него это был особенный матч и особенный турнир. Да и вся сборная России здорово сыграла с Аргентиной — эмоционально и соревновательно. Еще до той игры я знал, что она станет для меня последней в качестве главного тренера сборной России. Ее исход ничего не мог изменить: я понимал, что пришло время уйти. Я отдал лучшее, что мог дать российскому баскетболу за семь лет. И получил назад от него столько, сколько не мог представить. Нужно было освободить место для других — и дать себе шанс сконцентрироваться на клубной работе, чтобы иметь возможность работать не круглый год. Когда ты работаешь и в клубе, и в сборной — это отнимает много сил и эмоций. Я просто не успевал восстанавливаться перед новым сезоном. Но из сборной России уходил с легким сердцем. И с признательностью тренерам, игрокам и всем сотрудникам, с кем мы трудились вместе в эти годы.
Блатт и Кириленко — два главных человека, с которыми связаны два главных события для российского мужского баскетбола в XXI веке. Золото Евробаскета-2017, первое за 22 года, и вообще первая олимпийская медаль для сборной России. А на вопрос, что из этого важнее, отвечают похоже, но
— Оба этих успеха в равной степени важны. Но поставлю бронзу Лондона на полпроцента выше.
Все-такиОлимпиада — это главное соревнование в жизни любого баскетболиста. Мне посчастливилось быть на трех Играх. И если на двух наша команда славы не снискала, то добыть первую в истории сборной России олимпийскую медаль было очень круто. Аргентинцы — олимпийские чемпионы-2004, сохранившие многих лидеров и восемь лет спустя: Жинобили, Скола, Оберто, Дельфино… Украсть у них эту бронзу в Лондоне дорогого стоило.
— Любовь и красота не терпят сравнений. Обе эти медали ценны
по-своему,и поставить какую-тоодну выше — означает принизить заслуги тех, кто помогал добывать другую. Испытываю большую радость и благодарность в адрес игроков и штаба сборной, с которыми работал. И это многие еще забывают бронзу Евробаскета-2011 в Литве. Но ведь там мы были просто великолепны! Шли с балансом 9−0, пока не встретились в полуфинале с французами. У них был отличный состав: Паркер, Батюм, Ноа… Но и мы тоже были прекрасной командой! Кириленко, Хряпа, Фридзон, Моня, Быков, Хвостов, Понкрашов, Мозгов, Швед. С 2006-го по 2012-й у нас было несколько отличных команд с отличными игроками. Весь мой опыт в сборной России — это яркая часть моей тренерской карьеры.
Антон Соломин