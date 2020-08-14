Петербургский «Спартак» не выступит в ЧР по баскетболу в новом сезоне

Как отмечается в релизе, клуб решил взять перерыв в выступлениях из-за сложного финансового положения, вызванного пандемией коронавируса.

«Баскетбольный сезон-2020/21 пройдет без «Спартака». Из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой, БК «Спартак» вынужден пропустить ближайший сезон всех спортивных соревнований. Мы не прощаемся, а говорим «до свидания», — говорится в сообщении.