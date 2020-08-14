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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петербургский «Спартак» не выступит в ЧР по баскетболу в новом сезоне

Петербургский баскетбольный клуб «Спартак» отказался от участия в чемпионате России в сезоне-2020/21, говорится в заявлении в официальном аккаунте команды в сети Twitter.

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Как отмечается в релизе, клуб решил взять перерыв в выступлениях из-за сложного финансового положения, вызванного пандемией коронавируса.

«Баскетбольный сезон-2020/21 пройдет без «Спартака». Из-за сложной экономической ситуации, вызванной мировой эпидемиологической обстановкой, БК «Спартак» вынужден пропустить ближайший сезон всех спортивных соревнований. Мы не прощаемся, а говорим «до свидания», — говорится в сообщении.

Петербургский «Спартак» — чемпион СССР (1975) и СНГ (1992), двукратный победитель Кубка обладателей Кубков (1973, 1975), в новейшей истории — участник «Финала четырех» Кубка Европы 2012 года. В последнее время «красно-белые» выступали в первенстве российской суперлиги (второй по силе дивизион чемпионата страны).

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