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12:58 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты вышли в мировой финал юношеского Skills Challenge

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные белорусские баскетболисты пробились в финальную стадию мирового турнира Skills Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Юношеская команда (U-17) в финале квалификационного этапа одержала убедительную победу над румынскими сверстниками. В состязаниях девушек белоруски не сумели пробиться в мировой финал, уступив в решающей встрече команде Люксембурга.

Заключительный этап проекта Global Challenge пройдет с 18 по 23 августа. У юношей и девушек за награды будут сражаться по 16 команд со всего мира.

Этот турнир заменил юношеские чемпионаты планеты, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Согласно системе соревнований, команды встречаются между собой заочно. Коллективы проходят эстафету на время, ход которой фиксируется на видео. Затем записи отправляют в офис Международной федерации баскетбола (ФИБА) для определения качества и скорости баскетбольного мастерства.

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