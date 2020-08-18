Белорусские баскетболисты вышли в мировой финал юношеского Skills Challenge

Юношеская команда (U-17) в финале квалификационного этапа одержала убедительную победу над румынскими сверстниками. В состязаниях девушек белоруски не сумели пробиться в мировой финал, уступив в решающей встрече команде Люксембурга.

Заключительный этап проекта Global Challenge пройдет с 18 по 23 августа. У юношей и девушек за награды будут сражаться по 16 команд со всего мира.