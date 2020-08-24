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14:44 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили болгарским баскетболистам в ¼ финала Global Challenge

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеская сборная Беларуси (U-17) не сумела пробиться в полуфинал конкурса баскетбольного мастерства Global Challenge, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В четвертьфинальном поединке белорусы уступили сверстникам из команды Болгарии и завершили выступление. До этого в группе С финального этапа подопечные Алексея Суховецкого заняли 2-е место, победив сверстников из Уганды и Турции, но уступив команде Монголии. В итоге именно монгольские баскетболисты стали победителями этих состязаний, обыграв в финальном поединке болгарских спортсменов. В матче за 3-е место сборная Гвинеи оказалась сильнее команды Панамы.

В соревнованиях девушек победительницами стали китайские баскетболистки, победившие в финале польскую дружину. Бронзовые награды завоевали испанские спортсменки, взявшие верх над литовскими сверстницами. Белорусская сборная не смогла пробиться в финальную стадию турнира.

Global Challenge заменил юношеские чемпионаты планеты, которые были отменены из-за пандемии коронавируса. Согласно системе соревнований команды встречались между собой заочно. Коллективы проходили эстафету на время, ее ход фиксировали на видео. Затем записи отправлялись в офис Международной федерации баскетбола (ФИБА) для определения качества и скорости баскетбольного мастерства.

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