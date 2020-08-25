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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ПБК ЦСКА сыграет на двух турнирах и проведет пять контрольных матчей

Баскетболисты ЦСКА проведут пять контрольных матчей, а также выступят на двух товарищеских турнирах в рамках подготовки к новому сезону, при этом все игры пройдут на территории России, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, ЦСКА был вынужден отказаться от выступления на заграничных предсезонных турнирах, в том числе в турецком Белеке, где армейцы традиционно играли каждый год в последнее время, из-за пандемии коронавируса.

Первый контрольный матч «красно-синие» проведут уже в среду, 26 августа, соперником ЦСКА будет московский клуб «Руна». 29 августа ЦСКА сыграет со столичным МБА, 2 и 7 сентября армейцы встретятся с подмосковными «Химками», 5 сентября — с петербургским «Зенитом». Все матчи пройдут на паркете УСК ЦСКА в Москве, кроме встречи 2 сентября, которая пройдет на площадке «Химок». Игры будут проведены при пустых трибунах и в закрытом для посторонних режиме.

С 10 по 11 сентября армейцы выступят на турнире в Санкт-Петербурге, где также сыграют местный «Зенит», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Соревнования пройдут в формате «Финала четырех», и первым соперником армейцев станет УНИКС.

С 17 по 18 сентября в Москве пройдет традиционный Кубок Александра Гомельского, где ЦСКА начнет борьбу за трофей матчем с белградской «Црвеной Звездой», а в другой игре плей-офф встретятся «Локомотив-Кубань» и афинский «Панатинаикос».

Первый официальный матч армейцы проведут 23 сентября против казахстанской «Астаны» в рамках стартового тура чемпионата Единой лиги ВТБ.

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