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11:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Баскетболистка сборной России восхитила подписчиков видео с переодеванием

Баскетболистка ПБК МБА-2 и сборной России Анастасия Бадина восхитила подписчиков провокационным видео, которое она опубликовала в своем Instagram.

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фотографий
16
фотографий

На ролике спортсменка садится на стул в красном обтягивающем платье, а затем резко оказывается в баскетбольной форме. Пользователи сети оставили под публикацией десятки восторженных комментариев.

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«Теперь внимательно буду следить за женской сборной», — написал пользователь с ником kga1979. «Лучшая реклама баскетбола», — отметил xtralotus.

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