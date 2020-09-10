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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетбольный чемпионат Беларуси стартует 26 сентября

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация баскетбола утвердила календарь 29-го чемпионата страны. Мужской чемпионат Беларуси стартует 26 сентября, женский начнется 27 сентября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом туре 29-го чемпионата среди мужских команд действующие обладатели золотых медалей баскетболисты «Цмокi-Мiнск» примут на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа. Бронзовый призер прошлого национального первенства «Гродно-93» сыграет в Минске с командой РЦОП-СДЮШОР. Серебряный призер могилевский «Борисфен» в стартовый день соревнований не играет, а свой первый поединок нового первенства проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа. На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в А сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, в В — с седьмого по одиннадцатое. На втором этапе в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии: первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.

В женских состязаниях 27 сентября в первом туре сыграют: «Гомельские Рыси» — «Цмокi-Мiнск», «Горизонт» (Минская область) — «БДУ-Цмокi» (Минск), «Горизонт-2» — «Олимпия» (Гродно), «Виктория» (Гродно) — «ЦОР-Виктория» (Брест). Сначала команды проведут трехкруговой турнир, затем разделятся на два квартета, после чего продолжат борьбу за награды в плей-офф. Чемпион определится не позже 22 апреля.

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