Баскетбольный чемпионат Беларуси стартует 26 сентября

В первом туре 29-го чемпионата среди мужских команд действующие обладатели золотых медалей баскетболисты «Цмокi-Мiнск» примут на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа. Бронзовый призер прошлого национального первенства «Гродно-93» сыграет в Минске с командой РЦОП-СДЮШОР. Серебряный призер могилевский «Борисфен» в стартовый день соревнований не играет, а свой первый поединок нового первенства проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа. На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в А сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, в В — с седьмого по одиннадцатое. На втором этапе в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии: первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.