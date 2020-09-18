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21:24 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в 10-й раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гомельского 2020 года. Соревнования прошли в Москве.

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В финальном матче армейцы оказались сильнее пермской «Пармы», встреча завершилась со счетом 91:51. В матче за третье место московский ЦСКА-2 обыграл столичный МБА — 83:71, оба клуба представляют российскую Суперлигу, ЦСКА и «Парма» — Единую лигу ВТБ.

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Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, победителями становились подмосковные «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».

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