ЦСКА в 10-й раз стал обладателем Кубка Гомельского по баскетболу
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гомельского 2020 года. Соревнования прошли в Москве.
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал обладателем Кубка Гомельского 2020 года. Соревнования прошли в Москве.
В финальном матче армейцы оказались сильнее пермской «Пармы», встреча завершилась со счетом 91:51. В матче за третье место московский ЦСКА-2 обыграл столичный МБА — 83:71, оба клуба представляют российскую Суперлигу, ЦСКА и «Парма» — Единую лигу ВТБ.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Помимо ЦСКА, победителями становились подмосковные «Химки», греческий «Панатинаикос» и литовский «Жальгирис».