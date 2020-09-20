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12:37 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Горизонта» и «БДУ-Цмокi» вышли в финал Кубка Беларуси

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» и «БДУ-Цмокi» пробились в финал 24-го розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом полуфинале на площадке столичного спорткомплекса РГУОР спортсменки «Горизонта» победили действующих чемпионок и обладательниц Кубка страны баскетболисток «Цмокi-Мiнск» со счетом 79:50. Во втором поединке за выход в финал «БДУ-Цмокi» одолели финалиста прошлого кубкового турнира гродненскую «Олимпию» с перевесом в два очка — 72:70.

В решающем поединке прошлого кубкового турнира «Цмокі-Мінск» уверенно переиграли «Олимпию» — 73:51, а в борьбе за 3-е место баскетболистки «Горизонта» разгромили соперниц из «Гомеля» со счетом 83:41.

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