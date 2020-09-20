Баскетболистки «Горизонта» и «БДУ-Цмокi» вышли в финал Кубка Беларуси

В первом полуфинале на площадке столичного спорткомплекса РГУОР спортсменки «Горизонта» победили действующих чемпионок и обладательниц Кубка страны баскетболисток «Цмокi-Мiнск» со счетом 79:50. Во втором поединке за выход в финал «БДУ-Цмокi» одолели финалиста прошлого кубкового турнира гродненскую «Олимпию» с перевесом в два очка — 72:70.