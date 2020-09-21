Баскетболистки «Горизонта» стали обладательницами Кубка Беларуси среди женщин

В финальном поединке 24-го кубкового розыгрыша подопечные Натальи Трофимовой разгромили «БДУ-Цмокi» со счетом 87:43 (20:15, 18:11, 19:11, 30:6).

В первой половине матча на площадке столичного спорткомплекса РГУОР борьба была равной, а вот после большого перерыва спортсменки «Горизонта» полностью завладели инициативой и уверенно победили. В полуфинале «Горизонт» обыграл действующих чемпионок баскетболисток «Цмокi-Мiнск» со счетом 79:50. Баскетболистки «БДУ-Цмокi» одолели финалиста прошлого кубкового турнира гродненскую «Олимпию» с перевесом в два очка — 72:70.

В игре за бронзу кубкового турнира «Олимпия» взяла верх над «Цмокi-Мiнск» с перевесом в четыре очка 76:72 (21:22, 21:14, 20:22, 14:14).

Лучшим игроком финального этапа Кубка Беларуси признана Юлия Рытикова («Горизонт»), а ее подруга по команде Адрианна Вэбб стала лучшей нападающей. Бритни Джонс («Цмокi-Мiнск») названа лучшей защитницей, а Наталья Дашкевич («БДУ-Цмокi») стала лучшей центровой.