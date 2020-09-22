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11:28 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Новый сезон Единой лиги ВТБ обещает испытания

Уже совсем скоро — 1 октября — минские «Цмокi» стартуют в Единой лиге ВТБ: в гостях они сыграют против «Енисея».

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сезон открывает второй десяток лет, которые белорусская команда выступает в этом турнире, но отнюдь не обещает легкой прогулки. Скорее, будущая зима станет для «драконов» серьезным испытанием на прочность и живучесть.

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ «Цмокi» завершили с четырьмя победами в 19 матчах (сезон остался недоигранным) и предпоследним местом в турнирной таблице. В процентном отношении бывало и лучше. Помните, как, например, смотрелась команда в 2018-м, когда стараниями Дэвона Саддлера, Кристофера Чераповича и Дэвида Кравиша белорусский клуб получил возможность всерьез думать о плей-офф? Но, определенно, прошлый год не стоит относить к неудачам. Играли, как могли, как позволяли возможности. В том числе — финансовые. Порой даже лучше, заставляя забывать, что на фоне бюджетов грандов отставание «Цмокаў» куда существеннее, чем разница в цифрах на табло. Но в предстоящем сезоне, не исключено, об этом мы вспомним, и не раз.

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Единая лига ВТБ — один из немногих чемпионатов, не стесняющихся говорить о деньгах. Точнее — открывать бюджеты клубов. Российских. «Цмокi», равно как «Калев», «Астана» или «Зелена Гура», находятся в своей юрисдикции, выкладывать карты на стол не обязаны. В преддверии нынешнего сезона в ответ на наш запрос в клубе вновь «оказались не готовы комментировать» финансовую составляющую. Поэтому и о возможностях белорусской команды остается судить лишь по косвенным признакам да случайно просочившимся инсайдам. Так, например, в 2013 году говорили о бюджете в районе 1,5 млн. Через два года о похожих цифрах (1,4 млн) говорил в то время бывший главным тренером команды Игорь Грищук:

— Мы играем в Единой лиге ВТБ, где фавориты тратят на комплектацию в среднем по 25—30 миллионов долларов, а минимальный бюджет клуба-середняка колеблется между отметками 5 и 5,5 миллиона. У нас же траты на сезон составляют 1,4 миллиона — как говорится, комментарии излишни.

Деньги в баскетбол, конечно, не играют. Но они очень многое решают при комплектовании, обеспечении ровного взаимозаменяемого по ходу сезона состава и ходе подготовки. При этом еще до начала стартовавшего накануне чемпионата Единой лиги ВТБ появились новости о том, что баскетбол садится на диету. Не только белорусский. Если в минувшем сезоне у пяти ведущих клубов Лиги бюджет превысил миллиард российских рублей (около 14,2 млн долларов), то теперь миллиардеров осталось лишь четыре. Из элитного клуба выпал казанский УНИКС, собравший «всего» 11,7 млн долларов. Лидеры баскетбольного «списка Форбс» — ЦСКА, «Химки», «Зенит» и «Локомотив-Кубань» — оперируют цифрами в диапазоне от 10,5 до 31,2 млн долларов, но это все равно меньше, чем в прежние годы. В сезоне 2017/18 у ЦСКА, например, в бюджете было 2,7 млрд рублей, что в пересчете по курсу того времени составляло 43,2 млн долларов! Досталось и «беднякам». Там колебания обычно не столь существенны: сама по себе «бедность» во многом определяется тем, что в отличие от грандов аутсайдеры в большой степени довольствуются господдержкой. Но даже при этом самый бедный из российских клубов в нынешнем сезоне — «Автодор» — имеет в распоряжении около трех млн долларов. Положение же «Цмокаў», судя по всему, как минимум осталось прежним.

Данные эти, понятное дело, косвенные. Но при этом в межсезонье команда лишилась сразу нескольких лидеров. Ушли Виталий и Максим Лютычи, Бранко Миркович, Алекс Гаврилович, Доминез Барнет. Что показательно, в женской команде «утечка рук» оказалась еще более значимой. Фактически женские «Цмокi» лишились всех главных козырей во главе с решавшей исход очень многих матчей центровой Викторией Гаспер. Учитывая, что Гаспер не уехала на европейские или российские хлеба, а нашла место в составе главного соперника «Цмокаў» — «Горизонта» из Минской области — и вместе с Анастасией Веремеенко даже успела привести его к уверенной победе в Кубке страны («Цмокi» там остались без медалей вовсе), дело не в намерении усилиться или обновить состав. Не имея точной информации, что-то утверждать непросто, но с большой долей вероятности можно предположить, что столичный клуб просто оптимизирует расходы, стараясь сохранить конкурентоспособность главного проекта — мужской команды. Там места ушедших лидеров заняли, напомним, американец Кристофер Клайберн, Клавс Каварс и Томс Лейманис из Латвии, а также темнокожий белорус Павел-Бенджамин Дуду. Последствия не столь катастрофические, как, например, у «Калева». Напомним, занимавший пятое место в таблице Единой лиги ВТБ эстонский клуб из-за экономических последствий пандемии коронавируса на финише минувшего сезона был вынужден досрочно сняться с розыгрыша, расстаться со всеми ведущими игроками и едва наскреб ресурсы на старт в новом розыгрыше.

Как бы то ни было, пожелаем «драконам» удачи, а всем нам — терпения.
Игра с оглядкой В минувшем сезоне Единая лига ВТБ первой из российских спортивных чемпионатов решила досрочно остановить сезон из-за пандемии коронавируса, и потому новый чемпионат организаторы начинают осторожно. По словам генерального директора Единой лиги ВТБ Илоны Корстин, командам-участницам розыгрыша придется следовать ряду мер, направленных на уменьшение вероятности заражения COVID-19. Так, например, на аренах появится чистая зона: в ней будут находиться игроки, судьи и персонал команд. Сюда же будут относиться раздевалки. Доступ в них для людей, не причастных к подготовке команды, будет закрыт, а клубы смогут предоставить список допущенных, не превышающий 100 человек. Все — с отрицательным тестом на коронавирус, в масках и перчатках. Зрительские места будут отодвинуты от площадки минимум на три метра, а заполняемость арен составит не более 50 процентов от вместимости трибун.

Сколько «стоят» российские гранды Единой лиги ВТБ, млн долларов США:

1. ЦСКА (Москва) — 31,2
2. «Химки» (Московская область) — 28,1
3. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 18,9
4. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 16,2
5. УНИКС (Казань) — 10,8
6. Нижний Новгород — 4
7. «Парма» (Пермь) — 3,8
8. «Енисей» (Красноярск) — 3,2
9. «Автодор» (Саратов) — 2,9

Дмитрий Комашко

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