Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили на старте чемпионата Беларуси
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовых матчах 29-го чемпионата Беларуси по баскетболу победили действующие обладатели золота «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовых матчах 29-го чемпионата Беларуси по баскетболу победили действующие обладатели золота «Цмокi-Мiнск», сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом туре мужского первенства баскетболисты «Цмокi-Мiнск» разгромили на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа с разницей в 70 очков — 106:36. Бронзовый призер прошлого чемпионата «Гродно-93» переиграл в Минске с
На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в первой сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, во второй — с седьмого по одиннадцатое. На второй стадии в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии — первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.
В стартовом туре женских состязаний чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск» разгромили на выезде «Гомельские Рыси» — 100:44. Гродненская «Виктория» победила на своей площадке брестский клуб «ЦОР-Виктория» со счетом 84:73. Главный конкурент обладателей золотых медалей — бронзовый призер прошлого первенства «Горизонт», представляющий Минскую область, первый матч проведет 4 октября против своего резервного состава «Горизонта-2». В этот же день обладательницы серебра баскетболистки гродненской «Олимпии» примут на своей площадке брестскую дружину.
Сначала команды проведут трехкруговой турнир, затем разделятся на два квартета, после чего продолжат борьбу за награды в матчах по системе