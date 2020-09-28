Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили на старте чемпионата Беларуси

В первом туре мужского первенства баскетболисты «Цмокi-Мiнск» разгромили на своей площадке воспитанников столичного РГУОРа с разницей в 70 очков — 106:36. Бронзовый призер прошлого чемпионата «Гродно-93» переиграл в Минске с РЦОП-СДЮШОР с результатом 100:38. Вторая команда с берегов Немана «Гродно-ГрГУ» у себя дома взяла верх над молодежной дружиной столичных «драконов» — 83:76. Столичный «Импульс-БГУИР» на своей площадке был сильнее «Гомельских Рысей» — 90:55. Витебский «Рубон» уверенно обыграл в гостях сборную Брестской области со счетом 112:62. Обладатель серебряных медалей могилевский «Борисфен» в стартовый день соревнований не играл, а свой первый поединок этого сезона проведет 3 октября на своей арене против баскетболистов РГУОРа.

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На первом этапе чемпионата, который должен завершиться 13 февраля 2021 года, 11 команд проведут двухкруговой турнир. Затем они будут разделены на две группы: в первой сыграют клубы, занявшие места с первого по шестое, во второй — с седьмого по одиннадцатое. На второй стадии в каждой группе пройдут четырехкруговые турниры. По итогам второго этапа, который планируется завершить 10 апреля, определятся восемь участников четвертьфинальной стадии — первая шестерка и две лучшие команды из группы В. Серии за награды стартуют 15 мая, а финишируют не позже 26 мая.

В стартовом туре женских состязаний чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск» разгромили на выезде «Гомельские Рыси» — 100:44. Гродненская «Виктория» победила на своей площадке брестский клуб «ЦОР-Виктория» со счетом 84:73. Главный конкурент обладателей золотых медалей — бронзовый призер прошлого первенства «Горизонт», представляющий Минскую область, первый матч проведет 4 октября против своего резервного состава «Горизонта-2». В этот же день обладательницы серебра баскетболистки гродненской «Олимпии» примут на своей площадке брестскую дружину.