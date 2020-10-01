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1 октября, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» победили «Енисей» в стартовом матче Единой лиги ВТБ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» успешно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Красноярске подопечные Ростислава Вергуна обыграли местный «Енисей» со счетом 86:81 (27:17, 21:24, 17:20, 21:20). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 26 очков.

Свой следующий матч «банковского» турнира чемпионы Беларуси проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита». Будущие соперники «драконов» начали этот сезон с трех викторий кряду: на своей площадке зенитовцы обыграли эстонский «Калев» из Таллина (91:83) и польский клуб «Зелена Гура» (83:74), а затем победили в гостях подмосковные «Химки» (79:67).

В регулярном сезоне команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе плей-офф. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» еще ни разу не выходили в нокаут-раунд.

Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь однажды, в 2011 году, турнир выиграли «Химки».

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