«Цмокi-Мiнск» победили «Енисей» в стартовом матче Единой лиги ВТБ
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» успешно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» успешно стартовали в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Красноярске подопечные Ростислава Вергуна обыграли местный «Енисей» со счетом 86:81 (27:17, 21:24, 17:20, 21:20). Самым результативным в составе минчан стал Максим Салаш, набравший 26 очков.
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В регулярном сезоне команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восемь лучших клубов продолжат борьбу за призовые места по системе
Самый титулованный клуб Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА, который 10 раз становился победителем. Лишь однажды, в 2011 году, турнир выиграли «Химки».