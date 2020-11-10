Баскетболисты БНТУ и БГУИР вышли в финал студенческой лиги

В полуфинале баскетболисты БНТУ в упорной борьбе одолели представителей ГрГУ с разницей в 10 очков — 93:83. Перед стартом турнира гродненские студенты из-за болезней недосчитались нескольких лидеров, среди которых игроки «Гродно-93» Павел Близнец и Григорий Крук, а также Сергея Лемешевского из «Цмокi-Мiнск». Тем не менее, играя всего шестью баскетболистами, подопечные Виталия Маклакова дали настоящий бой грозным соперникам. Лучшим снайпером в составе победителей стал Микита Дашкевич, набравший 34 очка, у проигравших Дмитрий Махнач набрал 27 очков.

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Во втором полуфинальном поединке спортсмены БГУИР без особого труда переиграли соперников из БГУФК с результатом 101:65. Главным бомбардиром у радиотехников стал Владислав Микульский, в активе которого 23 очка, в составе соперников результативно сыграл Алексей Навойчик, набравший 14 очков.

Таким образом, сегодня в решающем поединке за золото студенческой лиги на площадке столичного спорткомплекса РГУОР сыграют команды БНТУ и БГУИР, а за бронзовые медали поспорят баскетболисты БГУФК и ГрГУ.