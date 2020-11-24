Золотая медаль ОИ-1972 баскетболиста Коваленко выставлена на аукцион

Стартовая цена составляет $50 тыс. Отмечается, что на аукцион медаль выставил коллекционер из Германии, имя которого не называется. Каким образом медаль умершего в 2004 году Коваленко оказалась в его распоряжении, не сообщается.

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В финале баскетбольного турнира Игр-1972 сборная СССР обыграла команду США, победная серия которой на Олимпиадах на тот момент составляла 63 матча. Советские баскетболисты за три секунды до окончания матча проигрывали со счетом 49:50, после дальнего ввода мяча от своей лицевой линии в исполнении Ивана Едешко победу сборной СССР принесло точное попадание Александра Белова. Впоследствии баскетболисты США отказались от серебряных медалей, объяснив это несогласием с судейскими решениями в концовке встречи.