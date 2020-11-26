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26 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации ЧМ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В поединке третьего тура отборочной группы А белорусы сыграют с командой Албании в португальском Матозиньюше. Там же 28 ноября подопечные Ростислава Вергуна встретятся с баскетболистами Кипра. Эти матчи должны были состояться в Минске, но из-за эпидситуации были перенесены в Португалию.

На старте отборочного турнира белорусы разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, а затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь — 4 очка, Португалия — 3, Албания — 3, Кипр — 2.

В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучших команды.

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