Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации ЧМ

В поединке третьего тура отборочной группы А белорусы сыграют с командой Албании в португальском Матозиньюше. Там же 28 ноября подопечные Ростислава Вергуна встретятся с баскетболистами Кипра. Эти матчи должны были состояться в Минске, но из-за эпидситуации были перенесены в Португалию.