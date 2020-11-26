Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации ЧМ
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси проведут сегодня очередной матч первого квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке третьего тура отборочной группы А белорусы сыграют с командой Албании в португальском Матозиньюше. Там же 28 ноября подопечные Ростислава Вергуна встретятся с баскетболистами Кипра. Эти матчи должны были состояться в Минске, но
На старте отборочного турнира белорусы разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, а затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь — 4 очка, Португалия — 3, Албания — 3, Кипр — 2.
В следующий этап квалификации мирового первенства выйдут две лучших команды.