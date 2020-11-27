Коронавирус не подтвердился у двух членов сборной России по баскетболу
ТАСС, 27 ноября. Повторные тесты двух членов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 27 ноября. Повторные тесты двух членов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сообщает
В четверг стало известно, что один сомнительный тест был у игрока сборной и один — у члена делегации. Их имена не сообщаются.
«Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки