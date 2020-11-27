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14:50 (мск), источник: ТАСС

Коронавирус не подтвердился у двух членов сборной России по баскетболу

ТАСС, 27 ноября. Повторные тесты двух членов сборной России на коронавирус дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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В четверг стало известно, что один сомнительный тест был у игрока сборной и один — у члена делегации. Их имена не сообщаются.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, вчера прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу», — говорится в сообщении.

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