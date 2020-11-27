Коронавирус не подтвердился у двух членов сборной России по баскетболу

В четверг стало известно, что один сомнительный тест был у игрока сборной и один — у члена делегации. Их имена не сообщаются.

«Два члена команды, чья изоляция после приезда в Таллин затянулась на лишние сутки из-за подозрительных тестов на коронавирус, вчера прошли третье за три дня исследование и по его результатам были допущены к тренировочному процессу», — говорится в сообщении.