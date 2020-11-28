Белорусские баскетболисты победили киприотов в квалификации чемпионата мира

Сегодня в португальском Матозиньюше в поединке четвертого тура отборочной группы А белорусы победили команду Кипра со счетом … (24:9, 24:9, 26:13, 15:22). Самым результативным в составе белорусской дружины стал Андрей Рогозенко, набравший 17 очков.

На старте отборочного турнира подопечные Ростислава Вергуна разгромили на выезде киприотов с результатом 97:41, затем в Минске обыграли сборную Португалии со счетом 72:56, потом в Матозиньюше выиграли у албацев — 90:50. Турнирное положение в квартете А сейчас таково: Беларусь — 8 очков (4 матча), Португалия — 5 (3), Албания — 4 (3), Кипр — 4 (4), Португалия — 3 (2).