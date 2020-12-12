«Борисфен» разгромил баскетболистов РЦОП-СДЮШОР в чемпионате Беларуси
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по баскетболу сегодня проходят поединки очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Беларуси по баскетболу сегодня проходят поединки очередного тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Серебряные призеры прошлого первенства баскетболисты могилевского «Борисфена» в Минске не оставили ни малейшего шанса на успех юным воспитанникам
Резервный состав «Цмокi-Мiнск» разгромил команду Брестской области — 127:46. Молодежная команда минских «драконов» проиграла столичному клубу «Импульс-БГУИР» — 62:76.
Вчера лидеры турнира баскетболисты «Гродно-83» одержали свою двенадцатую викторию кряду, уверенно обыграв в Витебске местный «Рубон» — 98:79.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Гродно-93» — 24 очка, «Цмокi-Мiнск-2» — 23, «Борисфен» — 21, «Импульс-БГУИР» — 21, «Рубон» — 19.
Турнирную таблицу женского первенства возглавляет обладатель серебра прошлого чемпионата минский «Горизонт», у которого 20 очков из 20 возможных. На один балл отстают действующие чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск», в активе бронзового призера гродненской «Олимпии» 17 очков.