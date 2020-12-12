«Борисфен» разгромил баскетболистов РЦОП-СДЮШОР в чемпионате Беларуси

Серебряные призеры прошлого первенства баскетболисты могилевского «Борисфена» в Минске не оставили ни малейшего шанса на успех юным воспитанникам РЦОП-СДЮШОР, победив почти со 100-очковой разницей в счете — 119:26. Самым результативным в составе могилевчан стал Владислав Мороз, набравший 20 очков. Для минчан это двенадцатое поражение подряд.