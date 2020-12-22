Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
Амур
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Осасуна
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кротоне
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:59
Вальядолид
Барселона
Футбол. Зарубежный
23:59
Вильярреал
Атлетик
Все события
Фоторепортажи
17Без шансов на евровесну: ЦСКА проиграл в Москве «Вольфсбергеру»
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
13:30 (мск), источник: БЕЛТА

Исполком БФБ утвердил тренеров баскетбольных сборных Беларуси разных возрастов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Белорусской федерации баскетбола утвердил наставников молодежных сборных Беларуси разных возрастов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
rian_6142997.hr.ru.jpg | Источник: РИА (sport)

Главным тренером женской «молодежки» (U-20) будет наставник брестского клуба «Виктория» Надежда Каменец. Команду девушек (U-18) возглавил сербский специалист Златан Прешич, который является ассистентом Натальи Трофимовой в минском «Горизонте».

Ранее были назначены наставники других сборных Беларуси разных возрастов. У мужчин — Эдмундс Валейко (U-20), Алексей Суховецкий (U-18), Эдуард Кемен (U-16), у женщин — Виктория Дацун (U-16).

Главную мужскую команду Беларуси возглавляет тренер «Цмокi-Мiнск» Ростислав Вергун, женскую национальную дружину тренирует Наталья Трофимова.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Собаку убрали с семейного фото, но она это просто так не оставила - забавны
Акинфеев - в топ-100 вратарей с наибольшим количеством времени
Полгода ЦСКА: крах в Европе и надежды в РПЛ
Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Спартак»
«Арсенал» в кризисе, «Ювентус» снова выиграет: Топ-5 ставок дня
Еще один скандал в РПЛ. Арбитры распивали водку перед матчем
Британские фанаты «Формулы-1» призывают «Хаас» уволить Мазепина
Российского хоккеиста обвинили в похищении детей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь