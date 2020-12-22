Исполком БФБ утвердил тренеров баскетбольных сборных Беларуси разных возрастов

Главным тренером женской «молодежки» (U-20) будет наставник брестского клуба «Виктория» Надежда Каменец. Команду девушек (U-18) возглавил сербский специалист Златан Прешич, который является ассистентом Натальи Трофимовой в минском «Горизонте».
Ранее были назначены наставники других сборных Беларуси разных возрастов. У мужчин — Эдмундс Валейко (U-20), Алексей Суховецкий (U-18), Эдуард Кемен (U-16), у женщин — Виктория Дацун (U-16).
Главную мужскую команду Беларуси возглавляет тренер «Цмокi-Мiнск» Ростислав Вергун, женскую национальную дружину тренирует Наталья Трофимова.