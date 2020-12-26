Баскетболисты «Борисфена» первыми вышли в финал Кубка Беларуси

В первом полуфинале хозяева турнира баскетболисты могилевского «Борисфена» без особых проблем разобрались с витебским «Рубоном», победив с перевесом в 29 баллов — 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25). У могилевчан самым результативным стал Дюпри МакБрайер, набравший 17 очков, в составе проигравших лучшим был Руслан Пищейко, в активе которого 21 очко.

Второй финалист определится сегодня вечером после второго полуфинального матча, в котором действующий чемпион и обладатель Кубка страны «Цмокi-Мiнск» сыграет с «Гродно-93».

Победители полуфинальных баталий 27 декабря разыграют главный трофей, а неудачники поспорят за бронзу. Вход на игры «Финала четырех» свободный. Болельщикам в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо находиться на трибунах в защитных масках, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептические средства. Все матчи будут транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Белорусской федерации баскетбола.

В финальном поединке кубкового розыгрыша 2019 года, также проходившего в Могилеве, «Цмокi-Мiнск» разгромили «Борисфен» с результатом 109:65. В матче за бронзовые медали баскетболисты «Гродно-93» победили «Рубон» — 96:88. Больше всех Кубок Беларуси брали минские «Цмокi», которые побеждали в 11 последних турнирах подряд, семь трофеев у «Гродно-93».