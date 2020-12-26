Минские «Цмокi» стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфинале действующие обладатели Кубка и чемпионы страны разгромили баскетболистов «Гродно-93» с результатом 86:57 (21:14, 17:15, 29:15, 19:13).
Завтра в решающем поединке 24-го кубкового турнира подопечные Ростислава Вергуна на площадке спорткомплекса «Олимпиец» встретятся с хозяевами турнира баскетболистами могилевского «Борисфена», которые в первом полуфинале уверенно переиграли витебскиц «Рубон» — 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25).
Бронзовые награды разыграют неудачники полуфинальной стадии «Гродно-93» и «Рубон».
В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские «драконы» разгромили «Борисфен» — 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты «Гродно-93» победили «Рубон» — 96:88.