Текущие события
Хоккей. КХЛ
24.12
Металлург Мг
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
24.12
Автомобилист
Салават Юлаев
32
Хоккей. КХЛ
24.12
СКА
Северсталь
20
Хоккей. КХЛ
24.12
ХК Динамо
Ак Барс
27
Хоккей. КХЛ
24.12
Нефтехимик
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
25.12
Локомотив
Сочи
63
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
26 декабря, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» стали вторыми финалистами розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В полуфинале действующие обладатели Кубка и чемпионы страны разгромили баскетболистов «Гродно-93» с результатом 86:57 (21:14, 17:15, 29:15, 19:13).

Читайте также
Баскетболисты «Борисфена» первыми вышли в финал Кубка Беларуси

Завтра в решающем поединке 24-го кубкового турнира подопечные Ростислава Вергуна на площадке спорткомплекса «Олимпиец» встретятся с хозяевами турнира баскетболистами могилевского «Борисфена», которые в первом полуфинале уверенно переиграли витебскиц «Рубон» — 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25).

Бронзовые награды разыграют неудачники полуфинальной стадии «Гродно-93» и «Рубон».

В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские «драконы» разгромили «Борисфен» — 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты «Гродно-93» победили «Рубон» — 96:88.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
UFC составил топ лучших нокаутов 2020 года - видео
Тутберидзе заплакала: Щербакова в третий раз выиграла ЧР
«Эвертон» вышел на второе место в АПЛ
Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за банка. Что случилось
Месси назвал лучших тренеров, под руководством которых играл
Ковальчук официально в «Авангарде». Но зачем
«Манчестер Сити» победил в матче АПЛ и вышел на пятое место
СМИ США: РФ считалась фаворитом группы. Теперь понятно, почему
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь