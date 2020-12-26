Минские «Цмокi» стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси

Завтра в решающем поединке 24-го кубкового турнира подопечные Ростислава Вергуна на площадке спорткомплекса «Олимпиец» встретятся с хозяевами турнира баскетболистами могилевского «Борисфена», которые в первом полуфинале уверенно переиграли витебскиц «Рубон» — 102:73 (24:11, 23:19, 22:18, 33:25).

В прошлом розыгрыше, который также проходил в Могилеве, в медальных матчах играли эти же команды. Тогда в главном финале минские «драконы» разгромили «Борисфен» — 109:65, а в матче за бронзовые медали баскетболисты «Гродно-93» победили «Рубон» — 96:88.