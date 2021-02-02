Российские баскетболисты сыграют с австралийцами в случае выхода на Олимпиаду
ТАСС, 2 февраля. Сборная России может сыграть с командой Австралии на групповом этапе баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио. Жеребьевка прошла во вторник.
ТАСС, 2 февраля. Сборная России может сыграть с командой Австралии на групповом этапе баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио. Жеребьевка прошла во вторник.
Еще одним представителем группы В стала сборная Нигерии, третий потенциальный соперник определится по итогам квалификационного турнира в Белграде.
Для выхода на турнир сборной России необходимо выиграть отборочный
В Белграде по аналогичной системе сыграют сборные Сербии, Доминиканской Республики, Новой Зеландии, Сенегала,
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа. Баскетбольный турнир в рамках Олимпиады состоится с 22 июня по 4 июля.