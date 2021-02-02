Российские баскетболисты сыграют с австралийцами в случае выхода на Олимпиаду

Еще одним представителем группы В стала сборная Нигерии, третий потенциальный соперник определится по итогам квалификационного турнира в Белграде.

Для выхода на турнир сборной России необходимо выиграть отборочный мини-турнир, который пройдет в Сплите. На групповом этапе квалификации с россиянами сыграют команды Германии (30 июня) и Мексики (1 июля), после чего две лучшие команды группы А встретятся с двумя лучшими из группы В (Хорватия, Бразилия, Тунис).

В Белграде по аналогичной системе сыграют сборные Сербии, Доминиканской Республики, Новой Зеландии, Сенегала, Пуэрто-Рико и Италии.