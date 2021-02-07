Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи

Резервная дружина столичных «драконов» в упорнейшей борьбе в овертайме одолела в Витебске местный «Рубон» с минимальным перевесом — 74:73. Еще один фаворит турнира могилевский «Борисфен» уверенно переиграл у себя дома столичный «Импульс-БГУИР» — 87:67. «Гомельские рыси» в Минске не оставили шансов на успех воспитанникам РЦОП-СДЮШОР — 113:67.