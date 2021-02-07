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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мужского баскетбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Баскетболисты «Гродно-93» разгромили в гостях молодежную команду «Цмокi-Мiнск» со счетом 93:56.

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Резервная дружина столичных «драконов» в упорнейшей борьбе в овертайме одолела в Витебске местный «Рубон» с минимальным перевесом — 74:73. Еще один фаворит турнира могилевский «Борисфен» уверенно переиграл у себя дома столичный «Импульс-БГУИР» — 87:67. «Гомельские рыси» в Минске не оставили шансов на успех воспитанникам РЦОП-СДЮШОР — 113:67.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Гродно-93» — 37 очков (18 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 37 (19), «Борисфен» — 32 (17), «Импульс-БГУИР» — 32 (19).

Положение в группе лидеров женского первенства: «Цмокi-Мiнск» — 31 (16), «Горизонт» (Минская область) — 29 (15), «Олимпия» (Гродно) — 26 (15), «БДУ-Цмокi» — 21 (15).

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