Фавориты баскетбольного чемпионата Беларуси выиграли очередные матчи
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мужского баскетбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры мужского баскетбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Баскетболисты «Гродно-93» разгромили в гостях молодежную команду «Цмокi-Мiнск» со счетом 93:56.
Резервная дружина столичных «драконов» в упорнейшей борьбе в овертайме одолела в Витебске местный «Рубон» с минимальным перевесом — 74:73. Еще один фаворит турнира могилевский «Борисфен» уверенно переиграл у себя дома столичный «Импульс-БГУИР» — 87:67. «Гомельские рыси» в Минске не оставили шансов на успех воспитанникам
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Гродно-93» — 37 очков (18 матчей), «Цмокi-Мiнск» — 37 (19), «Борисфен» — 32 (17), «Импульс-БГУИР» — 32 (19).
Положение в группе лидеров женского первенства: «Цмокi-Мiнск» — 31 (16), «Горизонт» (Минская область) — 29 (15), «Олимпия» (Гродно) — 26 (15), «БДУ-Цмокi» — 21 (15).