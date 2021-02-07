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15:37 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Салаш помог «Бургосу» выиграть Межконтинентальный кубок по баскетболу

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты испанского «Бургоса» впервые стали обладателями Межконтинентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче за трофей победитель европейской Лиги чемпионов обыграл в Буэнос-Айресе лучший южноамериканский клуб «Кьюимса» из Аргентины со счетом 82:73. Выступающий в составе «Бургоса» белорусский нападающий Максим Салаш провел на площадке чуть более трех минут и набрал два очка.

Розыгрыш Межконтинентального кубка проводился с 1966 по 1996 год, а потом возобновился с 2013 года. Больше всего его обладателем становился испанский «Реал» из Мадрида, у которого пять трофеев.

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