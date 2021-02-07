Максим Салаш помог «Бургосу» выиграть Межконтинентальный кубок по баскетболу
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты испанского «Бургоса» впервые стали обладателями Межконтинентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты испанского «Бургоса» впервые стали обладателями Межконтинентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче за трофей победитель европейской Лиги чемпионов обыграл в
Розыгрыш Межконтинентального кубка проводился с 1966 по 1996 год, а потом возобновился с 2013 года. Больше всего его обладателем становился испанский «Реал» из Мадрида, у которого пять трофеев.