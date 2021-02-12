Белорусские баскетболисты начали подготовку к финишу квалификации ЧМ

Команда будет тренироваться в Минске, а затем отправится в Никосию, где проведет два заключительных поединка квалификации мирового первенства. На 18 февраля в кипрской столице намечена встреча белорусов с командой Португалии, а 20 февраля они завершат турнир в группе А матчем со сборной Албании. Результаты этих поединков для сборной Беларуси не имеют принципиального значения — они уже обеспечили себе выход в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2023. Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Португалия — 7, Албания — 5, Кипр — 4.