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12 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты начали подготовку к финишу квалификации ЧМ

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси начали подготовку к заключительному этапу первого квалификационного раунда чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер белорусской команды Ростислав Вергун пригласил на учебно-тренировочный сбор 14 баскетболистов. Среди них:

Владимир Веремеенко, Алексей Тростинецкий, Вадим Стубеда, Андрей Стабровский, Андрей Рогозенко, Максим Коратцов, Владислав Близнюк, Александр Пустогвар, Денис Викентьев, Евгений Белянков, Бенджамин-Павел Дуду, Даниил Борисевич (все — «Цмокі-Мінск»), Артем Мальков, Владислав Микульский (оба — «Борисфен», Могилев).

Команда будет тренироваться в Минске, а затем отправится в Никосию, где проведет два заключительных поединка квалификации мирового первенства. На 18 февраля в кипрской столице намечена встреча белорусов с командой Португалии, а 20 февраля они завершат турнир в группе А матчем со сборной Албании. Результаты этих поединков для сборной Беларуси не имеют принципиального значения — они уже обеспечили себе выход в следующий этап отборочного турнира ЧМ-2023. Ранее подопечные Ростислава Вергуна одержали четыре виктории в четырех проведенных поединках: над командами Кипра — 97:41 и 88:53, Португалии — 72:56 и Албании — 90:50. Турнирное положение в квартете А после четырех игровых дней: Беларусь — 8 очков, Португалия — 7, Албания — 5, Кипр — 4.

Заключительные игры в квартете В пройдут 18—20 февраля в косовской Приштине. Положение команд в этой группе сейчас таково: Исландия — 7, Словакия — 6, Косово — 6, Люксембург — 5. В следующий этап квалификации мирового первенства выходят по две лучшие команды из двух групп.

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