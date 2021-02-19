Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче отбора на Кубок Азии
Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче квалификационного турнира Кубка Азии — 2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче квалификационного турнира Кубка Азии — 2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спустя год возобновился розыгрыш в группе F, который был прерван
Благодаря этой победе Казахстан с пятью очками поднялся на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команда уже сегодня, 19 февраля, сыграет с Палестиной, которая с тремя очками располагается на третьей строчке.
Напомним, год назад сборная Казахстана выиграла у Палестины (79:76), а затем уступила Иордании (68:71).
Кубок Азии пройдет с 16 по 28 августа в Индонезии. Команды, которые займут первое и второе места в группе, напрямую квалифицируются на турнир. А команды, занявшие третьи места, разыграют путевки в дополнительном раунде.