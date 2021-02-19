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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче отбора на Кубок Азии

Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче квалификационного турнира Кубка Азии — 2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Спустя год возобновился розыгрыш в группе F, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Все оставшиеся игры проходят в Манаме (Бахрейн). Казахстан в стартовом матче встречался со сборной Шри-Ланки, которую разгромил со счетом 111:52 (28:13, 25:16, 31:11, 27:12). Самым результативным в составе победителей стал Энтони Клеммонс, набравший 14 очков.

Благодаря этой победе Казахстан с пятью очками поднялся на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команда уже сегодня, 19 февраля, сыграет с Палестиной, которая с тремя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, год назад сборная Казахстана выиграла у Палестины (79:76), а затем уступила Иордании (68:71).

Кубок Азии пройдет с 16 по 28 августа в Индонезии. Команды, которые займут первое и второе места в группе, напрямую квалифицируются на турнир. А команды, занявшие третьи места, разыграют путевки в дополнительном раунде.

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