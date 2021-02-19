Сборная Казахстана по баскетболу одержала разгромную победу в матче отбора на Кубок Азии

Спустя год возобновился розыгрыш в группе F, который был прерван из-за пандемии коронавируса. Все оставшиеся игры проходят в Манаме (Бахрейн). Казахстан в стартовом матче встречался со сборной Шри-Ланки, которую разгромил со счетом 111:52 (28:13, 25:16, 31:11, 27:12). Самым результативным в составе победителей стал Энтони Клеммонс, набравший 14 очков.

Благодаря этой победе Казахстан с пятью очками поднялся на первое место в турнирной таблице. В следующем матче команда уже сегодня, 19 февраля, сыграет с Палестиной, которая с тремя очками располагается на третьей строчке.

Напомним, год назад сборная Казахстана выиграла у Палестины (79:76), а затем уступила Иордании (68:71).