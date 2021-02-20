Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны в упорной борьбе победили в Гродно местную «Олимпию» со счетом 73:61 (19:16, 17:19, 19:12, 18:14). У победителей самой результативной стала Алла Муравская, набравшая 19 очков, у проигравших отличилась Яна Голякова, в активе которой 14 баллов. Главные конкурентки минчанок баскетболистки «Горизонта» 21 февраля сыграют в Гродно против «Виктории».