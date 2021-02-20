Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» поднялись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» поднялись на первое место в турнирной таблице женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие чемпионки страны в упорной борьбе победили в Гродно местную «Олимпию» со счетом 73:61 (19:16, 17:19, 19:12, 18:14). У победителей самой результативной стала Алла Муравская, набравшая 19 очков, у проигравших отличилась Яна Голякова, в активе которой 14 баллов. Главные конкурентки минчанок баскетболистки «Горизонта» 21 февраля сыграют в Гродно против «Виктории».
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Цмокi-Мiнск» — 37 очков, «Горизонт» (Минская область) — 35, «Олимпия» (Гродно) — 32.
У мужчин впереди «Гродно-93» и «Цмокi-Мiнск», набравшие по 37 очков. Могилевский «Борисфен» и столичный «Импульс-БГУИР» имеют по 34 балла.