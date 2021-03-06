Крутой эпизод из студенческой лиги США: белорус поставил мощный данк через белоруса
Просто посмотрите на это!
Просто посмотрите на это!
С 4 по 9 марта в Парадайсе (это возле Лас-Вегаса) в рамках первого дивизиона NCAA проходит постсезонный турнир Конференции Западного побережья, победитель которого получает путёвку на «Мартовское безумие».
В первом же матче турнира встретились команды университетов
В одном из эпизодов первой половины Ривный получил мяч на дуге, фейком убрал защитника, прошёл под кольцо и поставил эффектный данк через Масальского.
Матч закончился победой
Отметим, что Массальский и Ривный — единственные белорусы в мужском NCAA на данный момент и первые представители нашей страны там с 2012 года. Тогда за университет