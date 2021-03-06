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12:08 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Крутой эпизод из студенческой лиги США: белорус поставил мощный данк через белоруса

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С 4 по 9 марта в Парадайсе (это возле Лас-Вегаса) в рамках первого дивизиона NCAA проходит постсезонный турнир Конференции Западного побережья, победитель которого получает путёвку на «Мартовское безумие».

В первом же матче турнира встретились команды университетов Сан-Франциско и Сан-Диего, за которые выступают белорусы Дмитрий Ривный и Евгений Масальский .

В одном из эпизодов первой половины Ривный получил мяч на дуге, фейком убрал защитника, прошёл под кольцо и поставил эффектный данк через Масальского.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч закончился победой Сан-Франциско  — 67:51. А белорусы стали наиболее эффективными игроками на площадке. Ривный набрал 13 очков, 9 подборов и 1 блок-шот. На счету Масальского 8 очков, 11 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота. К слову, в начале этой недели Женя побил рекорд своей результативности в NCAA, забросив за игру 30 очков (а для игрока, не бросающего 3-очковые, это очень много).

Отметим, что Массальский и Ривный — единственные белорусы в мужском NCAA на данный момент и первые представители нашей страны там с 2012 года. Тогда за университет Уэйк-Фореста играл Никита Мещеряков.

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