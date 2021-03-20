Российский баскетболист-чемпион разозлил таксиста и проехался на его капоте
Российский чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин разозлил таксиста и проехался на капоте его машины. Об этом сообщает
Российский чемпион Европы по баскетболу Никита Шабалкин разозлил таксиста и проехался на капоте его машины. Об этом сообщает
Инцидент произошел возле одного из пешеходных переходов на
Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.
В январе прошлого года жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что водитель такси выставил ее из автомобиля и выбросил ее вещи. По словам супруги спортсмена, таксист привез ее по другому адресу и отказался объехать здание. Она намеревалась добиться увольнения водителя.