Российский баскетболист-чемпион разозлил таксиста и проехался на его капоте

Инцидент произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве. Шабалкин, переходя дорогу, не успел на зеленый сигнал светофора. Это возмутило таксиста и привело к перепалке между мужчинами. В результате водитель резко стартовал с места и прокатил 34-летнего спортсмена порядка 15 метров на капоте.

Шабалкин известен выступлениями за «Химки», люберецкий «Триумф», «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил карьеру в 2013 году.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--da132de44df543be0537 { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--da132de44df543be0537 { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--da132de44df543be0537" data-vnd="da132de44df543be0537" data-profile="409" data-aspectRatio="1" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=da132de44df543be0537" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.