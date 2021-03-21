«Однозначно я неправ». Шабалкин прокомментировал ДТП со своим участием
Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин рассказал об обстоятельствах ДТП в центре Москвы, участником которого он стал.
Бывший форвард сборной России Никита Шабалкин рассказал об обстоятельствах ДТП в центре Москвы, участником которого он стал.
20 марта такси наехало на 34-летнего Шабалкина, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Сразу после этого машина скрылась. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи.
— В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом
— Водители соседних машин все видели, поддерживали меня, говорили: «Сейчас его поймаем». Да какой смысл? Наоборот, повезло ему, что не остановился и уехал. Если бы вышел из машины и начал устраивать разборки, то сейчас он был бы пострадавшим, а не я. Вывод из всей этой истории такой: соблюдайте правила дорожного движения и переходите дорогу только в установленных местах, — рассказал Шабалкин.
Напомним, Шабалкин является чемпионом Европы-2007 и бронзовым призером ЧЕ-2011.