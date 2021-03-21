«Однозначно я неправ». Шабалкин прокомментировал ДТП со своим участием

— В двух словах — однозначно я неправ. Дорогу переходил не там, где надо. Но я живу на этой улице, хорошо ее знаю, сам тоже там паркуюсь — когда на своей стороне, когда на противоположной. Там нет большого движения, обычно перехожу, никому не мешая. Сейчас тоже начал переходить, когда машины стояли. Потом кто-то впереди поехал, ну и этому товарищу, видимо, не понравилось, что я перед ним. Он посигналил — причем не чисто символически, а подчеркнуто агрессивно. Как ударил машину ногой — не помню, но, видимо, это была эмоциональная реакция на гудок. Он тоже ударил меня бампером по ногам и решил покатать на капоте. Я, конечно, неправ, что дал волю эмоциям. Но, по-моему, тащить человека на капоте и набирать скорость — это неадекватный поступок. Я уже начал думать: «Ну все, сейчас приедем». Хорошо, что успел как-то увернуться вбок и спрыгнуть.