Витебский «Рубон» обыграл «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси

Баскетболисты витебского клуба «Рубон» обыграли на выезде действующего чемпиона страны «Цмокi-Мiнск» со счетом 90:82. Могилевский «Борисфен» также в гостях взял верх над столичным «Импульсом-БГУИР» — 95:64. Баскетболисты «Гродно-93» уверенно переиграли свою дочернюю дружину «Гродно-93-ГрГУ» — 100:59.