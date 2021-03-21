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10:51 (мск), источник: БЕЛТА

Витебский «Рубон» обыграл «Цмокi-Мiнск» в чемпионате Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные встречи второго этапа состоялись на мужском чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Баскетболисты витебского клуба «Рубон» обыграли на выезде действующего чемпиона страны «Цмокi-Мiнск» со счетом 90:82. Могилевский «Борисфен» также в гостях взял верх над столичным «Импульсом-БГУИР» — 95:64. Баскетболисты «Гродно-93» уверенно переиграли свою дочернюю дружину «Гродно-93-ГрГУ» — 100:59.

Турнирное положение после 26 игровых дней: «Борисфен» — 49 очков, «Гродно-93» — 49, «Цмокi-Мiнск» — 48, «Импульс-БГУИР» — 42, «Рубон» — 40, «Гродно-93-ГрГУ» — 36.

Следующие встречи состоятся 24—25 марта.

На женском первенстве определились полуфинальные пары. Действующие чемпионки страны баскетболистки «Цмокi-Мiнск» поспорят за выход в финал с гродненской «Олимпией», а «БДУ-Цмокi» сыграют с победителем регулярного сезона «Горизонтом».

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