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11:27 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация баскетбола избрала Тараканова в Зал славы

ТАСС, 30 марта. Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов избран в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Источник: РИА "Новости"

В связи с эпидемиологической ситуацией церемония пройдет в формате видеоконференции 18 июня.

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«Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями. Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны, — сказал президент РФБ Андрей Кириленко. — Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом. Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности».

Тараканов является также чемпионом мира (1982), трехкратным чемпионом Европы (1979, 1981, 1985), бронзовым призером Олимпиады-1980, серебряным призером чемпионата мира (1986), серебряным (1987) и бронзовым (1983) призером чемпионата Европы.

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