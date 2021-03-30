Международная федерация баскетбола избрала Тараканова в Зал славы

«Мы очень рады и счастливы, что наши выдающиеся игроки и тренеры отмечаются крупнейшими мировыми организациями. Это настоящие легенды, которые создавали яркую баскетбольную историю нашей страны, — сказал президент РФБ Андрей Кириленко. — Здорово, когда их выдающиеся заслуги признаются не только у нас, но и мировым сообществом. Своей блестящей игрой он, безусловно, заслужил признание мировой баскетбольной общественности».