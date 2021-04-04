Баскетболистки «Горизонта» впервые стали чемпионками EWBL

В решающем поединке «Финала четырех», проходившем в Молодечно, подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе обыграли российскую «Нику» из Сыктывкара со счетом 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14). Самой результативной в составе «Горизонта» стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.

Вчера в полуфинале вице-чемпионки Беларуси победили украинский «Прометей» из города Каменское с результатом 84:73. Баскетболистки «Ники» переиграли латвийский клуб ТТТ из Риги — 72:64.

Встреча за бронзовые награды между «Прометеем» и ТТТ была отменена в связи с положительным ПЦР-тестом на COVID-19 в украинской команде.