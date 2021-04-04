Баскетболистки «Горизонта» впервые стали чемпионками EWBL
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» впервые стали победительницами женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Горизонта» впервые стали победительницами женской Европейской баскетбольной лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке «Финала четырех», проходившем в Молодечно, подопечные Натальи Трофимовой в упорной борьбе обыграли российскую «Нику» из Сыктывкара со счетом 70:60 (15:18, 22:18, 13:10, 20:14). Самой результативной в составе «Горизонта» стала Анастасия Веремеенко, набравшая 20 очков.
Вчера в полуфинале
Встреча за бронзовые награды между «Прометеем» и ТТТ была отменена в связи с положительным
Турнир проводится с сезона 2015/2016 годов. По два раза его победителями становились рижский ТТТ и словацкий «Гуд Энджелс» из Кошице. В решающем поединке 2019 года баскетболистки «Цмокi-Мiнск» уступили ТТТ, завоевав серебряные медали. В прошлом сезоне соревнования не завершились в связи с пандемией коронавируса.