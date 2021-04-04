«Цмоки-Минск» проиграл десятый раз кряду, уступив «Парме»

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке хозяева совершили рывок, благодаря которому к большому перерыву лидировали с преимуществом в 10 очков — 37:27. Во второй половине встречи «Парма» уже не упускала инициативу и оформила победу со счётом 74:65.