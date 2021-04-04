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11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Цмоки-Минск» проиграл десятый раз кряду, уступив «Парме»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Цмоки-Минск».

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Источник: AP 2020

Первая четверть прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке хозяева совершили рывок, благодаря которому к большому перерыву лидировали с преимуществом в 10 очков — 37:27. Во второй половине встречи «Парма» уже не упускала инициативу и оформила победу со счётом 74:65.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самым результативным в составе победителей стал Борис Савович, собравший коллекцию из 16 очков и 5 подборов. У команды из Беларуси дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов отметился Дерек Кук. Ещё 17 очков минчанам принёс Крис Клайберн. Поражение от «Пармы» стало для «Цмоки-Минск» десятым подряд в Единой лиге ВТБ.

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