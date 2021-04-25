Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
11
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Футбол. Зарубежный
25.04
Лион
Лилль
23
Футбол. Зарубежный
25.04
Атлетик
Атлетико
21
Хоккей. НХЛ
25.04
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
10
Футбол. Зарубежный
25.04
Аталанта
Болонья
50
Футбол. Зарубежный
25.04
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
22
Футбол. Зарубежный
25.04
Севилья
Гранада
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Сельта
Осасуна
21
Футбол. Премьер-лига
25.04
Рубин
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
25.04
Боруссия М
Арминия
50
Футбол. Зарубежный
25.04
Кальяри
Рома
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Анже
Монако
01
Футбол. Зарубежный
25.04
Вильярреал
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
25.04
Спартак
ЦСКА
10
Футбол. Премьер-лига
25.04
Ростов
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
25.04
РБ Лейпциг
Штутгарт
20
Футбол. Зарубежный
25.04
Ланс
Ним
21
Футбол. Зарубежный
25.04
Лорьян
Бордо
41
Футбол. Зарубежный
25.04
Ренн
Дижон
51
Футбол. Зарубежный
25.04
Страсбур
Нант
12
Футбол. Зарубежный
25.04
Лидс
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
25.04
Интер
Верона
10
Футбол. Зарубежный
25.04
Фиорентина
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
25.04
Уэска
Хетафе
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Ницца
Монпелье
31
Футбол. Премьер-лига
25.04
Уфа
Сочи
23
Футбол. Зарубежный
25.04
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
04
Футбол. Зарубежный
25.04
Беневенто
Удинезе
24
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
25 апреля, источник: БЕЛТА

«Цмокi-Мiнск» завершат сезон Единой лиги ВТБ матчем в Нур-Султане

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Единой лиге ВТБ сегодня состоятся заключительные встречи регулярного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Instagram

Аутсайдеры турнира баскетболисты «Цмокi-Мiнск» свой последний поединок проведут в казахстанском Нур-Султане против местной «Астаны» (начало в 14.00; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

На этой неделе подопечные Ростислава Вергуна уступили в Минске подмосковным «Химкам» со счетом 65:81, а баскетболисты «Астаны» на своей арене победили польский клуб «Зелена Гура» с результатом 88:82. Чуть больше месяца назад минчане проиграли казахстанской команде на своей арене с разницей в два очка — 78:80. Оба соперника уже давно потеряли шансы пробиться в восьмерку команд, которые продолжат борьбу за награды «банковского» турнира. В активе минских «драконов» всего две виктории в 23 проведенных матчах, у «Астаны», так же, как у красноярского «Енисея», шесть побед.

Восемь участников плей-офф Единой лиги ВТБ уже известны: «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань), ЦСКА (Москва), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Нижний Новгород», «Химки», «Парма» (Пермь), «Зелена Гура» (Польша).

Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфинальные и финальная серии продлятся до трех викторий одной из команд. Нокаут-раунд начнется 10 мая и завершится не позднее 14 июня.

Гороскоп на май 2020
Собака ворвалась на беговую дорожку и победила в эстафете, повеселив зрител
Ларссон принес «Спартаку» победу. ЦСКА почти час был вдесятером
«Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» в финале Кубка английской лиги
Федун: Буду болеть за «Зенит», «Спартак» не заслужил чемпионство
«Краснодар» одержал первую победу под руководством Гончаренко
«Миранчук — золото». Фаны «Аталанты» в восторге от гола Алексея
«Монако» с Головиным вышел на второе место в Лиге 1
«Атлетико» проиграл в матче чемпионата Испании по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь