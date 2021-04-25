«Цмокi-Мiнск» завершат сезон Единой лиги ВТБ матчем в Нур-Султане

На этой неделе подопечные Ростислава Вергуна уступили в Минске подмосковным «Химкам» со счетом 65:81, а баскетболисты «Астаны» на своей арене победили польский клуб «Зелена Гура» с результатом 88:82. Чуть больше месяца назад минчане проиграли казахстанской команде на своей арене с разницей в два очка — 78:80. Оба соперника уже давно потеряли шансы пробиться в восьмерку команд, которые продолжат борьбу за награды «банковского» турнира. В активе минских «драконов» всего две виктории в 23 проведенных матчах, у «Астаны», так же, как у красноярского «Енисея», шесть побед.